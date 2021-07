Egito encontra antigo navio militar e covas gregas em cidade submersa

Mergulhadores encontraram raros destroços de um navio militar na antiga cidade submersa de Thônis-Heracleion --outrora o maior porto do Egito no Mediterrâneo-- e um complexo funerário que ilustra a presença de mercadores gregos, afirmou o país nesta segunda-feira.

A cidade, que controlava a entrada ao Egito na foz de um braço ocidental do Nilo, dominou a região por séculos antes da fundação de Alexandria por Alexandre, o Grande, em 331 antes de Cristo.

Destruída e afundada junto com uma vasta área do delta do Nilo por vários terremotos e maremotos, Thônis-Heracleion foi redescoberta em 2001 na baía de Abu Qir, perto de Alexandria, agora a segunda maior cidade do Egito.

O navio militar, descoberto por uma missão egípcia e francesa liderada pelo Instituto Europeu de Arqueologia Submersa (IEASM), afundou quando o famoso templo de Amun, ao qual estava atracado, desabou no segundo século antes de Cristo.

Um estudo preliminar mostra que o casco do navio de fundo chato de 25 metros, com remos e uma grande vela, foi construído mediante a tradição clássica e também tinha características da construções do Antigo Egito, afirmou o ministério de Turismo e Antiguidades do Egito.

Em outra parte da cidade, a missão revelou os destroços de uma grande área funerária grega, que data dos primeiros anos do quarto século antes de Cristo, disse.