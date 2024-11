Donald Trump será o presidente mais velho a tomar posse nos EUA, superando Biden

Donald Trump se tornou, aos 78 anos e 4 meses, o presidente eleito mais velho na história dos Estados Unidos. Quando terminar seu mandato em 2028, com 82 e 7 meses anos, ultrapassará Joe Biden como o ocupante com mais tempo de vida da Casa Branca, garantindo um novo marco histórico.

Trump deve tomar posse no dia 20 de janeiro, aos 78 anos e 7 meses, ultrapassando Joe Biden, que tinha 78 anos e 2 meses quando assumiu a presidência em 2021. Sua saúde, especialmente após o atentado de julho deste ano, tornou-se um tema central das eleições. Um tiro de fuzil que quase o atingiu na Pensilvânia, deixou um ferimento de 2 cm na orelha e levantou novas questões sobre sua condição física. Ronny Jackson, ex-médico da Casa Branca, relatou que Trump foi submetido a avaliações detalhadas e seguirá com exames periódicos. Ainda assim, o ex-presidente assegura estar em plena forma. Em 2018, Jackson o descreveu como “mentalmente muito aguçado”.

Os eleitores americanos devem observar de perto a condição de Trump ao longo do mandato. As discussões sobre a saúde e a capacidade cognitiva dos ocupantes da Casa Branca são cada vez mais comuns, refletindo a preocupação pública com a condição física e mental dos líderes do país.