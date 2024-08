Diretor-geral da AIEA inspeciona central nuclear de Kursk em meio à incursão ucraniana Órgão da ONU havia demonstrado preocupação com a segurança do local e fez comparações com Chernobyl

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, discursa durante a reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica na sede da agência em Viena, Áustria, em 3 de junho de 2024 (Askin Kiyagan/Getty Images)