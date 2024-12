Dilma e Orsi discutem possível entrada do Uruguai no Banco dos Brics

A possibilidade de o Uruguai integrar o Novo Banco de Desenvolvimento dos Brics foi discutida nesta sexta-feira, em Montevidéu, pela presidente da instituição, Dilma Rousseff, e pelo presidente eleito do país sul-americano, Yamandú Orsi.

"Consideramos que o Uruguai tem uma presença que é muito estratégica para o Banco. Seria o segundo país latino-americano a ingressar no Banco e o processo para isso está quase concluído", explicou a ex-presidente brasileira à imprensa.

Nesse sentido, ela explicou que para o banco dos BRICS "a expansão de novos membros é algo estratégico" e acrescentou que não apenas os países da Ásia Central e do Sul da Ásia, mas também os da América Latina.

"O Uruguai é o país que está melhor posicionado para isso. Já foi aprovado pelo conselho de governadores", ressaltou Dilma, lembrando que o conselho é formado pelos ministros da Economia e da Fazenda.

Questionada sobre seu diálogo com Orsi, a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento disse que ele demonstrou "bastante interesse" em fazer parte do banco.

Dilma também enfatizou que o banco tem condições de garantia e empréstimos para o Uruguai nas áreas de infraestrutura logística, digital, social, de saúde e educação.

"Para nós, é importante que o Uruguai participe do banco", comentou Dilma, que ressaltou que a entrada dependerá apenas do país, pois já foi aprovada pela entidade.

Por fim, a presidente disse que o Banco de Desenvolvimento dos Brics tem como objetivo dar a seus membros a melhor taxa do mundo, o que ela definiu como um diferencial.

Dilma se reuniu à tarde com Orsi e com vários dos ministros que farão parte de seu governo, que terá início em 1º de março. O político da Frente Ampla, de esquerda, eleito presidente do Uruguai para o período de 2025 a 2030, venceu o segundo turno das eleições presidenciais realizadas em 24 de novembro.