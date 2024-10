Desconhecido devolve para idosa envelope com US$ 12 mil perdido em supermercado

Van Ha, de 71 anos, passou por uma experiência de alívio e surpresa após perder um envelope com US$ 12 mil (R$ 67,200) em um supermercado em Shrewsbury, Massachusetts, nos Estados Unidos. O montante, destinado aos seus três filhos, estava sempre em sua bolsa por uma questão de segurança, conforme explicou seu sobrinho, Truong Huynh. No entanto, ao voltar de uma ida ao supermercado no dia 22 de setembro, Ha percebeu que o envelope havia desaparecido.

A história que poderia ter terminado em desespero se transformou em um relato de honestidade e gratidão quando um cliente do supermercado devolveu a quantia integralmente. A reportagem é do The Washington Post.

A angústia da perda e a ajuda inesperada

Van Ha costumava carregar o dinheiro consigo em vez de mantê-lo em um banco, acreditando que estaria mais seguro. Ao perceber que o envelope não estava mais em sua bolsa, ligou para Huynh, que prontamente a ajudou. Sem falar inglês, Ha contava com o sobrinho para traduzir suas preocupações ao gerente do Market Basket, Dan Desfosses. Juntos, retornaram ao supermercado na esperança de encontrar o dinheiro ou, ao menos, alguma pista sobre o paradeiro do envelope.

Ao chegarem, Desfosses se prontificou a assistir às câmeras de segurança, verificando se conseguia ver o momento exato em que Ha poderia ter perdido o envelope. Embora tenham visto imagens dela entrando no supermercado, o envelope não apareceu em nenhum momento. Após a busca, Huynh e Ha se sentiram desanimados, acreditando que o dinheiro já poderia estar perdido para sempre.

Enquanto se preparavam para deixar o local sem esperanças, Desfosses correu até o estacionamento com uma boa notícia: um cliente havia encontrado o envelope e o levado ao balcão de atendimento ao cliente. A quantia estava intacta, com todos os $12,000 no lugar, o que emocionou Ha e seu sobrinho. O cliente que devolveu o dinheiro, identificado apenas como “Skip,” é um frequentador habitual do supermercado e foi descrito pelo gerente como alguém que quis garantir que o dinheiro retornasse ao seu verdadeiro dono.

Um gesto que reforça a confiança na humanidade

Ao receber o envelope, Van Ha ficou comovida. Para alguém que enfrentava preocupações financeiras e tentava ajudar a família, a recuperação do dinheiro significou muito mais do que um simples alívio. Para demonstrar sua gratidão, Ha decidiu recompensar Skip com US$ 300 (R$ 1,680) pela sua honestidade. Ao retornar ao supermercado mais tarde naquele dia, ela entregou o valor à namorada de Skip, já que ele não estava mais no local.

O sobrinho de Ha, Truong Huynh, compartilhou a experiência em um grupo local no Facebook, expressando sua gratidão a Skip pelo gesto altruísta e destacando a importância de atitudes como essa. Ele mencionou que em tempos difíceis, pessoas como Skip representam uma inspiração, lembrando a todos que ainda existem indivíduos dispostos a fazer o que é certo, mesmo quando a tentação de agir de outra forma poderia ser grande.

A repercussão da história nas redes sociais trouxe um sentimento de esperança, com diversos comentários elogiando Skip pela sua integridade e o reconhecimento de que, para muitos, o dinheiro poderia ter sido uma grande tentação. “O que ele fez mostra caráter”, disse Huynh ao compartilhar a história, ressaltando que muitas pessoas não teriam tomado a mesma atitude.