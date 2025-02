Canadá nomeia “czar do fentanil”, como exigido por Trump para evitar tarifas

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, cumpriu na terça-feira, 11, uma das exigências de Donald Trump e nomeou Kevin Brosseau como o primeiro “czar do fentanil” do país.

Trudeau disse em um comunicado que Brosseau começará seu trabalho “imediatamente” e “trabalhará em estreita colaboração” com as autoridades dos Estados Unidos e a aplicação da lei “para acelerar o trabalho contínuo do Canadá” para detectar e destruir o comércio de fentanil.

Brosseau é um ex-membro da Polícia Montada do Canadá que subiu para o segundo lugar no organograma da força policial. O novo “czar do fentanil” também atuou como consultor de inteligência e segurança de Trudeau.

O gabinete do primeiro-ministro canadense observou que o Canadá “está tomando medidas significativas para impedir a produção e o tráfico de fentanil ilegal” e que menos de 1% do fentanil interceptado nos EUA veio do Canadá.

A nomeação do “czar do fentanil” foi um dos compromissos oferecidos pelo Canadá ao presidente dos EUA, Donald Trump, para garantir uma suspensão de 30 dias das tarifas de 25% a produtos canadenses que deveriam ter entrado em vigor em 4 de fevereiro.

Desde o final de 2024, Trump tem culpado o Canadá e o México pelo fluxo de imigrantes ilegais e fentanil para os EUA. Ele declarou que imporia as tarifas de 25% sobre produtos exportados pelos dois países, a menos que eles ajam para impedir esses fluxos.