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CFO de bolso: agente de IA responde sobre caixa e impostos em linguagem simples — mas quem confere?

O Tabby Talk estima impostos e revisa faturas por pergunta, e 52% dos pequenos negócios do Brasil já usam IA

(Adobe Stock)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10h33.

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A startup americana Tabby lançou o Tabby Talk, agente de Inteligência Artificial que responde em linguagem comum a perguntas sobre as finanças de uma empresa. 

O assistente estima impostos, acompanha faturas em aberto, emite cobranças e gera relatórios de receitas e despesas a partir do movimento real do negócio, sem que o dono precise abrir um painel contábil. A empresa diz ter mais de 6 mil pequenos negócios como clientes.

Para quem lidera uma área ou toca um negócio, o lançamento mostra até onde chegou a promessa dos agentes: eles já entram no território das finanças, onde o erro custa caro. 

A questão deixa de ser se a ferramenta funciona e passa a ser quem confere a resposta que ela dá. As informações foram retiradas da Inc.

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Perguntar em vez de abrir relatórios

O Tabby 2.0 acrescenta capacidades de agente a uma plataforma de contabilidade lançada em julho de 2025. A proposta, segundo é substituir a rotina de categorizar lançamentos e interpretar relatórios por uma conversa. "Você só pergunta, do mesmo jeito que perguntaria a um auxiliar contábil sentado ao seu lado", diz Ahad Ali, contador e cofundador e CEO da Tabby, em comunicado da empresa.

Ali passou mais de uma década atendendo pequenas empresas em um escritório de contabilidade. No LinkedIn, descreveu o padrão que via a cada temporada de impostos: uma dona de salão com 847 transações sem categoria, um freelancer que pagou US$ 8 mil a mais por não registrar despesas, um empreiteiro que deixou US$ 28 mil em deduções sobre a mesa. 

A empresa também vende uma versão para escritórios de contabilidade, usada por mais de 200 firmas nos Estados Unidos.

Uma empresa pequena e um comunicado sem letras miúdas

Os números ajudam a dimensionar o tamanho do negócio. O TechCrunch contou que a Tabby tinha cerca de 5,5 mil usuários, receita recorrente anual de aproximadamente US$ 100 mil, sete funcionários e buscava levantar US$ 1 milhão em uma rodada pré-seed. 

A empresa disputa espaço com o QuickBooks e com as ferramentas financeiras dos grandes laboratórios de IA.

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No Brasil, o dono já usa IA, mas não sabe por onde começar

A distância entre adoção e preparo já aparece nos números brasileiros. Pesquisa do Sebrae com a Meta Instituto de Pesquisa, feita entre março e maio com 7.182 donos de pequenos negócios, mostrou que 52% usaram IA nas duas semanas anteriores à entrevista, contra 21% nos Estados Unidos, segundo o levantamento do Census Bureau americano. Entre os brasileiros, 60% planejam adotar ou ampliar o uso nos próximos seis meses.

Entre os que não pretendem adotar, a principal razão citada é a falta de conhecimento sobre o que a tecnologia faz.

De onde vem o dado e quem confere

Nas áreas de finanças das grandes empresas, a adoção também esfriou depois do salto inicial. Pesquisa do Gartner com 183 diretores financeiros mostrou que 59% das funções de finanças usavam IA em 2025, contra 58% em 2024.

Os maiores obstáculos apontados pelos executivos foram a falta de habilidade com dados e a baixa qualidade ou disponibilidade deles, e 91% relataram impacto baixo ou moderado no início. Os usos mais comuns foram gestão de conhecimento (49%), automação de contas a pagar (37%) e detecção de erros e anomalias (34%).

Um agente que responde sobre caixa e imposto depende da mesma base: lançamentos corretos, categorias consistentes, acesso bem delimitado. Se o dado entra errado, a resposta sai com a mesma segurança de uma resposta certa, e é aí que a conferência humana pesa.

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