Cúpula para discutir ocupação russa na Crimeia terá delegação de Biden

Nesta segunda-feira, 23, o governo da Ucrânia organiza a primeira Crimean Platform Summit (Conferência de uma Plataforma para a Crimeia, numa tradução livre), em Kiev.

O encontro deve reunir delegações de 45 países, incluindo uma dos Estados Unidos. De acordo com a Casa Branca, a secretária de Energia Jennifer Granholm deve liderar a comitiva americana.

O motivo do encontro, que vai até amanhã, é marcar o 30º aniversário da independência da Ucrânia e fazer algum tipo de contestação ao fato de a Rússia ter ocupado a Crimeia em 2014 e, posteriormente, anexado o território ao seu mapa oficial.

Entre os tópicos do encontro estão os direitos de navegação no Mar Negro, que margeia a península onde fica a Crimeia, a militarização daquela região e as denúncias de abuso aos direitos humanos cometidos por tropas russas contra minorias étnicas presentes na Crimeia, como os tartares, segundo conta o periódico online The Daily Brief.