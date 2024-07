Cuba reconhece que deve dolarizar parcialmente sua economia para recuperar moeda nacional

O governo de Cuba reconheceu nesta quarta-feira, 17, que deve dolarizar parcialmente a sua economia para garantir que “em algum dia” o peso cubano recupere o seu valor “real”.

O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, comentou ontem, durante a sessão plenária da Assembleia Nacional do Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral), que as condições de “economia de guerra” que afetam a ilha tornam necessário percorrer “este caminho”.

Cuba, atolada em uma profunda crise econômica que se agrava há quatro anos, carece de divisas suficientes para abastecer seu mercado interno após o colapso do turismo devido à pandemia - que até hoje não recuperou os níveis anteriores -, às sanções dos Estados Unidos e aos erros da política monetária.

No entanto, segundo criticou Marrero, há cerca de US$ 2 bilhões circulando no setor privado e no mercado monetário informal, aos quais recorrem os particulares - que não podem comprá-los do Estado - para poderem importar seus produtos.

Nesse sentido, o chefe do governo confirmou que Cuba proibirá as empresas privadas - com algumas exceções, como companhias aéreas ou empresas estrangeiras - de cobrar pelos seus produtos em moeda estrangeira. Por outro lado, permitirá a cobrança em moeda estrangeira quando se tratar de dinheiro vivo no setor do turismo.

Além disso, as importações privadas passarão a ser cobradas em moeda estrangeira.

O objetivo destas medidas, segundo o primeiro-ministro cubano, será “restaurar a ordem e a disciplina”. Da mesma forma, destacou que “será realizado um processo de limpeza das contas em moeda estrangeira das entidades estatais”, sem dar mais detalhes.

Marrero acrescentou que, embora Cuba ainda não tenha "um mercado de câmbio que permita a venda de moeda estrangeira", aplicará gradualmente uma nova taxa de câmbio - atualmente de 24 pesos por dólar para pessoas jurídicas e 120 por dólar para pessoas físicas - para evitar maiores "desvalorizações" e "um impacto indesejado sobre a inflação".

O primeiro-ministro não divulgou o calendário para a implementação gradual desta nova taxa. Atualmente no mercado informal, o mais difundido no país, a cotação gira em torno de 310 pesos por dólar.

O discurso de Marrero foi um dos mais esperados da primeira sessão da ANPP. Em dezembro do ano passado, o primeiro-ministro anunciou um plano de choque amplo e inesperado com medidas como o aumento do preço dos combustíveis, da eletricidade, da água e de outros serviços.