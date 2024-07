Ibovespa perde os 129 mil pontos com incertezas fiscais no radar; dólar dispara 1,24% a R$ 5,551

O Ibovespa opera na sessão desta quinta-feira, 18, em queda de 0,74% aos 128.495 pontos. O mercado acompanha hoje o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua equipe econômica na reunião chamada Junta de Execução Orçamentária (JEO), às 15h30, para discutir bloqueios no Orçamento deste ano.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,74% aos 128.495 pontos

Segundo Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos, muito se discute sobre a questão do contingenciamento de gastos, que já foi dada uma sinalização que será feita, mas o mais importante é observar “se isso terá impacto financeiro de verdade ou se é mais algo para acalmar o mercado”. Com um sentimento de maior cautela, a bolsa segue pressionada. Investidores temem que sem um corte de gastos a meta fiscal de déficit zero não seja alcançada.

Lula enfatizou nos últimos dias que investimentos sociais não são gastos, mas apesar disso, o governo estuda uma Medida Provisória (MP) para um pente-fino no uso indevido de alguns benefícios como previdenciários e do Bolsa Família. “É que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto”, disse o presidente em entrevista à TV Record na terça-feira, 16.

Hoje, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulga, às 16h, o Boletim MacroFiscal com as estimativas para Produto Interno Bruto (PIB) e inflação. Em maio, no último boletim, a estimativa era de um crescimento econômico de 2,5% para 2024, e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,70%. Já na próxima segunda-feira, 22, o mercado também aguarda com atenção redobrada o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas.

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 18, o dólar sobe 1,24% a R$ 5,551. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 1%, a R$ 5,483.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, comenta que apesar do mercado estar esperando um anúncio de contingenciamento de gastos no relatório bimestral de orçamento, muitos investidores também esperam mudanças nas metas fiscais, o que vem exercendo uma forte pressão sobre o câmbio, inclusive nessa manhã.

“O que está movendo o câmbio nesta manhã são justamente os fatores internos, ou seja, as incertezas fiscais. Pela manhã, o Índice DXY estava perto da estabilidade e quando analisado a cesta de emergentes, o desempenho do real ainda está muito fora dos seus pares. Com isso acaba puxando também o conjunto todo para baixo."

Como é calculado o Índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.