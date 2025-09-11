Invest

Expectativa por inflação nos EUA e juros na Europa freia bolsas nesta quinta

Índices asiáticos avançam com recordes no Japão e Coreia, enquanto Europa e futuros em Nova York abrem estáveis

Tóquio, Japão: o índice Nikkei 225 avançou 1,22%, a 44.372,50 pontos, renovando seu recorde histórico nesta quinta-feira (KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06h30.

As bolsas globais operam com cautela nesta quinta-feira, 11, com investidores à espera de novos dados de inflação nos Estados Unidos e da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Enquanto os índices asiáticos refletiram o rali de Wall Street na véspera, a Europa abriu sem consenso e os futuros de Nova York operam próximos da estabilidade.

Bolsas da Ásia

O índice japonês Nikkei 225 avançou 1,22%, a 44.372,50 pontos, renovando recorde histórico, impulsionado por ações de tecnologia e pela expectativa de cortes de juros nos EUA.

As ações do conglomerado japonês SoftBank dispararam mais de 10% após notícias sobre a parceria da OpenAI com a Oracle, que teve ganhos de quase 36% em Nova York na quarta-feira. O Topix subiu 0,2%.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou em alta de 0,9%, também em máxima histórica, enquanto o Kosdaq avançou 0,21%.

O CSI 300, da China continental, subiu 2,31%, e em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,21%, com o índice de tecnologia avançando 0,23%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,29%. Enquanto na Índia, por volta das 6h (horário de Brasília), o Nifty 50 avançava 0,16% e o Sensex registrava alta de 0,18%.

Mercado europeu

Na abertura, o índice europeu Stoxx 600 operava estável, sem tendência definida, com destaque para o francês CAC 40 em alta de 0,62% e o britânico FTSE 100 com ganhos de 0,35%. O DAX da Alemanha recuava 0,10%.

Entre os papéis de destaque, o conglomerado de luxo Kering, dono de marcas como Gucci e Balenciaga, subiu 2% após anunciar o adiamento da compra da Valentino para 2028.

O mercado aguarda ainda nesta quinta-feira, 11, as novas projeções econômicas e a atualização de juros do Banco Central Europeu, que deve manter a taxa de depósito em 2%.

Estados Unidos

Em Wall Street, os índices renovaram recordes de fechamento na quarta-feira. O S&P 500 avançou 0,3%, a 6.532,04 pontos, depois de tocar 6.555,97 na máxima intradiária. O Nasdaq subiu 0,03%, a 21.886,06 pontos, também em patamar histórico. O Dow Jones recuou 0,48%, pressionado pela queda das ações da Apple após o lançamento do novo iPhone.

Os futuros operam próximos da estabilidade nesta manhã, com o S&P 500 em alta de 0,12%, o Nasdaq 100 avançando 0,20% e o Dow Jones subindo 0,05%, enquanto investidores aguardam a divulgação do CPI de agosto, projetado para avançar 0,3% no mês e 2,9% em 12 meses.

