Covid-19: Flórida tem recorde de casos e pode se tornar epicentro nos EUA

Algumas cidades dacomeçaram a ordenar o uso de máscaras em público nesta quinta-feira, depois que especialistas alertaram que esse estado poderia se tornar o “novo epicentro” donos Estados Unidos.O uso de máscaras em público já era recomendado na Flórida, mas nem todas as cidades seguiam os regulamentos estaduais e, em nenhum caso, eram obrigatórios fora dos centros de saúde ou casas de repouso.

O Florida Keys, no extremo sul, ordenou o uso de máscaras e punirá aqueles que não cumprirem a medida, de acordo com o Conselho de Comissários do Condado de Monroe.

A medida impõe multas de até 500 dólares – de acordo com um cálculo do Orlando Sentinel.

Em Orlando, a maioria dos parques temáticos, exceto a Disney World, reabriu nas últimas duas semanas, recomendando que os visitantes usassem uma máscara.

A cidade de Tampa também ordenou o uso obrigatório de máscaras em público, a partir de sexta-feira.

A Flórida registra um número recorde de casos de coronavírus há dias, com um total de quase 86.000 infectados e 3.061 mortos.