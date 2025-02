Correios dos EUA cancelam medida anterior e voltam a receber pacotes da China

Os Correios dos Estados Unidos comunicou que está aceitando "todas as correspondências e pacotes internacionais de entrada" da China e Hong Kong, contrariando o anúncio de algumas horas antes, que havia sido dito que a recepção de pacotes internacionais enviados do país estavam temporariamente suspensas.

A agência postal dos EUA está trabalhando com a Alfândega e Proteção de Fronteiras do país para minimizar as interrupções nas entregas enquanto implementa um "mecanismo de coleta eficiente" para novas tarifas na China, disse o serviço postal em uma declaração por e-mail. As informações são da Bloomberg.

A situação controversa causou aproximadamente 12 horas de confusão depois que o serviço postal dizer na terça-feira, 4, à noite que congelaria temporariamente as remessas de pacotes da China e Hong Kong, sem fornecer uma explicação.

O então congelamento dos pacotes iria impor um novo desafio para as varejistas de atuação global. Após o anúncio anterior, ações de varejistas chinesas registraram quedas nos mercados asiáticos. Os papéis da Alibaba caíram mais de 2% em Hong Kong, enquanto os da JD.com chegaram a cair mais de 5%.

Mas caso tivesse sido mantida, a decisão de bloquear essas remessas poderia ter um impacto menor do que o imaginado, já que essas empresas, nos últimos anos, têm reduzido sua dependência dos Correios dos EUA para transportar envios internacionais.

O volume de correspondências internacionais processadas pelo Correio americano caiu para menos de 200 milhões de unidades em 2022, ante mais de 600 milhões em 2017, conforme um relatório de 2024 do governo dos EUA.