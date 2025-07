Coreia do Sul tem 17 mortos e 11 desaparecidos após chuvas

As fortes chuvas que têm atingido a Coreia do Sul mataram pelo menos mais duas pessoas neste domingo (20). Isso eleva o número de mortos em todo o país para 17, com 11 pessoas desaparecidas desde o início do temporal, na quarta-feira, 16. A atualização veio após um deslizamento de terra atingir um acampamento em Gapyeong, condado no sul do país.