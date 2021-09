Glasgow, na Escócia, se prepara para sediar a 26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU, a COP26. Planejada originalmente para acontecer em 2020, devido à pandemia foi adiada para este ano, de 31 de outubro e 12 de novembro.

O encontro deve discutir os próximos passos para a completa implementação do Acordo de Paris, de 2015, o mais importante compromisso multilateral para o clima dos últimos tempos. Em um cenário de recuperação da recessão global e do visível avanço dos impactos da crise climática, as expectativas em torno dos resultados do evento são grandes.

Responda o teste a seguir para descobrir o quanto você está a par dos assuntos que envolvem a convenção, para a qual todos os holofotes do mundo estarão voltados.