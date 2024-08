Conselho Nacional da Venezuela entrega atas eleitorais para a Justiça

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) entregou as atas eleitorais para o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela nesta segunda-feira, 5. A ação acontece uma semana depois das eleições presidenciais de 28 de julho e do anúncio do órgão eleitoral de que Nicolás Maduro havia sido reeleito para um terceiro mandato de seis anos.

“Há evidências de que recebemos todas as informações solicitadas pelo Conselho Nacional Eleitoral, cumprindo assim a ordem judicial”, afirmou a presidente do TSJ, a chavista Caryslia Rodríguez, ao ler um comunicado divulgado pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Segundo apurou a VTV, Elvis Amoroso, presidente do CNE, entregou perante a Câmara Eleitoral do TSJ as atas de escrutínio dos centros de votação, o auto de julgamento e o auto de proclamação.

Enquanto isso, Rodríguez, a presidente do TSJ, indicou que o mais alto tribunal do país iniciará o “processo de perícia do material gravado” num prazo de até 15 dias, mas que pode ser prorrogado.

Da mesma forma, disse que os candidatos presidenciais, bem como os representantes dos partidos políticos, serão convocados a apresentar todos os "instrumentos eleitorais" que tenham em mãos, bem como a responder um interrogatório.

Entre os mencionados está o presidente Nicolás Maduro, e o candidato da principal coligação da oposição, Edmundo González Urrutia.

Além disso, foram convocados o representante da Mesa Redonda de Unidade Democrática antichavista (atual Plataforma Unitária Democrática, PUD), José Luis Cartaya, o secretário-geral do Movimento pela Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, o governador do estado de Zulia (oeste), Manuel Rosales, assim como o candidato Enrique Márquez.

1 /8 Em São Paulo, cidadãos venezuelanos manifestam-se neste domingo (Em São Paulo, cidadãos venezuelanos manifestam-se neste domingo)

*Com informações de Agência EFE