Sabalenka x Jacquemot: veja horário e onde assistir ao jogo em Roland Garros

A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, volta à quadra nesta quinta-feira, 28, pela segunda rodada de Roland Garros 2026. A bielorrussa enfrenta a francesa Elsa Jacquemot, atual 67ª do ranking, em Paris.

A partida está prevista para começar por volta das 9h50 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e do Disney+ Premium no Brasil.

O duelo será realizado na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo francês. Antes do confronto entre Sabalenka e Jacquemot, estão programados os jogos entre Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, além de Ann Li contra Diane Parry. Por isso, o horário pode variar de acordo com a duração das partidas anteriores.

Que horas e onde assistir Sabalenka x Jacquemot ao vivo?

O jogo está marcado por volta das 9h50 (de Brasília). A transmissão será na ESPN 2 e no Disney+ Premium.

Como foi a estreia de Sabalenka em Roland Garros

Sabalenka chega embalada após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, número 50 do mundo, por 2 sets a 0 na estreia, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h15 de partida.

A líder do ranking feminino contou com apoio de brasileiros nas arquibancadas da Philippe-Chatrier. Noiva do empresário brasileiro Georgios Frangulis, a tenista costuma demonstrar carinho pelo Brasil e já apareceu em Roland Garros usando uma camiseta com a palavra “Brasil” estampada.

Sabalenka tenta conquistar pela primeira vez o título de Roland Garros. Em 2025, ela ficou com o vice após perder a final para Coco Gauff.