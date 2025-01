Como hotéis de luxo de Washington fazem para receber presidentes com discrição

Washington - Em Washington, há diversos hotéis de luxo que recebem de forma rotineira chefes de Estado, CEOs e outras pessoas importantes que vão a capital americana para se encontrar com autoridades do país. Para atraír este público, além de conforto, é preciso oferecer discrição.

A proteção começa nos restaurantes e bares. É comum que eles tenham partes privadas, ocultas por cortinas e portas, onde o acesso é restrito. Ali, servem-se os mesmos pratos e bebidas, mas os demais frequentadores não veem o lugar. Assim, pode-se estar jantando a poucos metros de alguém importante, sem saber.

No hotel Riggs, há uma opção ainda mais discreta: um bar escondido e fechado, sem janelas, acessado por uma porta preta no primeiro subsolo. Dentro, o lugar pode ser configurado com mesas ou sofás, a gosto do cliente, que também escolhe as comidas e bebidas, que são deixadas ali antes de as pessoas chegarem. Depois disso, o espaço fica apenas para os convidados, sem garçons circulando. Se faltar algo, é possível chamar um atendente.

Para receber grandes delegações, é possível fechar andares inteiros apenas para aqueles convidados. Além disso, é possível reservar várias suites lado a lado, com portas de comunicação entre elas. As maiores suítes contam com salas de estar e escritórios, onde podem ser feitas reuniões e receber visitas.

Hotéis cheios na posse

"Para os hoteis de Washington, a semana da posse é como um Superbowk", diz Charlie Linder, diretor-assistente de vendas do Riggs. O hotel ficou com ocupação acima de 80% na maioria dos últimos dias e atingiu 100% no domingo, 19, véspera da posse de Donald Trump.

Neste período, as diárias ficam mais caras e os hotéis colocam mais condições, como a necessidade de se hospedar mais de um dia e aplicar reservas não-reembolsáveis. Assim, muita gente que desistiu de ir por conta da onda de frio e do cancelamento dos eventos ao ar livre não tinha a opção de cancelar a hospedagem.

O Riggs fica a duas quadras da Capitol One Arena, que virou um dos epicentros da posse. Trump fez dois comícios ali, no domingo e na segunda. Milhares de apoiadores ficaram horas na fila para entrar na arena.

Nos dias antes da posse, houve diversos eventos políticos e bailes pela cidade, realizados em áreas privativas de cafés, restaurantes e hotéis.

A posse também ajuda a movimentar os hoteis da cidade em janeiro, um mês de menor fluxo, por conta do frio. A maior parte dos turistas de Washington vai à cidade nos meses de primavera e outono, quando o clima é mais quente.