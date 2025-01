Criptomoedas hoje: queda pode ser oportunidade de compra, mas é preciso cautela, diz especialista

Nesta quinta-feira, 23, o bitcoin e as principais criptomoedas amanheceram negociando “no vermelho”. A falta de menção de Donald Trump às criptomoedas e, até o momento, nenhuma assinatura de ordem executiva relacionada ao setor pelo autointitulado “criptopresidente” segue afetando negativamente os preços dos ativos digitais.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.786, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo sinaliza recuperação depois de ter caído para 101.257 no início do dia.

“Sempre pode ser uma oportunidade para compra no longo prazo. Mas é um momento para se preocupar em não fazer ‘overtrading’, pular de um ativo para outro toda hora. Até porque o quanto você pode ganhar nesse momento dado que o mercado negocia ‘em range’, é muito pouco, a não ser que você tome um risco muito maior em um ativo de capitalização muito menor, o que é um risco”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto no YouTube.

“Para acontecer um movimento forte como o bitcoin em US$ 120 mil, precisaríamos de um anúncio da reserva estratégica de bitcoin nos EUA. A gente ainda não teve isso, não tivemos nenhum pronunciamento de Donald Trump sobre cripto e ainda nenhuma ordem executiva”, acrescentou.

