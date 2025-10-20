Mundo

Colômbia convoca embaixador nos EUA após anúncio de Trump

O presidente dos Estados Unidos anunciou a retirada de subsidios da Colômbia no último domingo, 19

AFP

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12h02.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, convocou seu embaixador nos Estados Unidos para consultas após o anúncio de Donald Trump sobre a retirada da ajuda financeira à Colômbia por "fomentar" a produção de drogas, informou nesta segunda-feira, 20, o governo colombiano.

A relação entre os dois países, historicamente aliados, enfrenta seu pior momento com o retorno de Trump à Casa Branca e o primeiro presidente de esquerda da Colômbia.

O embaixador Daniel García Peña "já está em Bogotá" e nas "próximas horas" o governo de Petro "informará as decisões tomadas a respeito", afirma um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.

No domingo, Trump suspendeu "pagamentos" e qualquer forma de "subsídios" à Colômbia após acusar o governo Petro de tolerar a produção de drogas e afirmar que o presidente do país sul-americano é um "líder narcotraficante".

No mesmo dia, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, informou sobre um ataque em 17 de outubro contra uma embarcação em águas internacionais que matou três supostos rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN), grupo guerrilheiro colombiano.

O governo dos Estados Unidos mantém navios de guerra no Caribe desde agosto e a frota atacou pelo menos sete embarcações que, segundo Washington, transportavam drogas.

Ao menos 27 pessoas morreram até o momento, segundo Washington, em bombardeios questionados por Petro, que denuncia violações à soberania das águas nacionais.

