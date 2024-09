Colisão de trens deixa ao menos 5 mortos e 30 feridos no Egito

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após a colisão de dois trens neste sábado, 14, em uma cidade ao norte do Cairo, segundo a polícia egípcia e fontes médicas.

O acidente ocorreu na cidade de Al Zaqaziq, na província de Al Sharquia, cerca de 100 quilômetros ao norte da capital.

Em comunicado, o Ministério da Saúde do Egito anunciou que enviou dezenas de ambulâncias "imediatamente após o relato do acidente" e que os feridos foram levados a dois hospitais próximos.

As fontes detalharam que "uma força policial foi enviada ao local" e que as autoridades abriram uma investigação para determinar as causas do acidente.

Os acidentes ferroviários são frequentes no Egito e se devem principalmente a erros humanos, mas também às más condições de várias partes da rede ferroviária e à falta ou mau funcionamento dos sistemas de sinalização e segurança. Nos últimos anos, as autoridades iniciaram um processo para melhorar e modernizar a infraestrutura da rede e investir mais nesse setor.