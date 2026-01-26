Carreira

Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas home office desta semana

Seja no Brasil ou no exterior, empresas de tecnologia, educação, serviços financeiros, marketing e inovação digital seguem ampliando seus modelos remote first

Oportunidades de trabalho remoto é para quem busca mais flexibilidade geográfica, qualidade de vida e integração com times globais (Mystockimages/Getty Images)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12h14.

O trabalho remoto deixou de ser exceção para se consolidar como um modelo de carreira possível, estratégico e desejado por profissionais de diferentes áreas. Seja no Brasil ou no exterior, empresas de tecnologia, educação, serviços financeiros, marketing e inovação digital seguem ampliando seus modelos remote first ou totalmente distribuídos, abrindo oportunidades para quem busca mais flexibilidade geográfica, qualidade de vida e integração a times globais.

A EXAME selecionou vagas nacionais e internacionais com atuação em home office nesta semana — com opções para áreas como marketing, tecnologia, vendas, produto, educação e gestão.

Vagas nacionais

Brasil Monks

A Monks é uma empresa global de tecnologia, marketing e inovação digital que atua na criação de experiências, produtos e estratégias para marcas de alcance internacional. Com presença em diversos países, a companhia reúne especialistas em criatividade, dados, tecnologia e mídia para atender empresas de diferentes setores em escala global.

A empresa adota um modelo remote first, permitindo que profissionais trabalhem de qualquer lugar do Brasil, e oferece um pacote de benefícios voltado à saúde e ao bem-estar, com plano odontológico, acesso a academias por meio de plataforma de assinatura, atendimento médico e psicológico 24 horas, sessões gratuitas de terapia e nutrição, credencial gratuita do SESC e day off de aniversário com bônus na folha de pagamento.

Inscrição: Veja as vagas remotas aqui.

Bancorbrás

O Bancorbrás é uma empresa brasileira que atua nos segmentos de serviços financeiros, turismo e consórcios, com presença nacional e foco em soluções que combinam segurança, planejamento e qualidade de vida. Com décadas de atuação no mercado, a companhia atende pessoas físicas e jurídicas por meio de um portfólio diversificado de produtos e serviços.

A empresa oferece oportunidades em modelo remoto e um pacote consistente de benefícios, com destaque para vale alimentação ou refeição via cartão Caju, plano de saúde com cobertura nacional, auxílio home office, incentivo à educação com subsídio de cursos voltados ao desenvolvimento profissional, além de previdência privada, seguro de vida e acesso ao Wellhub (Gympass).

Inscrição: Veja as vagas remotas para diversas áreas.

Gran

A Gran é uma edtech brasileira focada em educação digital, reconhecida por sua atuação na preparação de estudantes para concursos públicos, exames e certificações. A empresa oferece uma plataforma online com cursos, conteúdos e ferramentas de aprendizagem acessíveis a alunos em todo o Brasil, combinando tecnologia, educação e escala.

A companhia adota o modelo de trabalho remoto e oferece um pacote amplo de benefícios, com destaque para plano de saúde e odontológico com cobertura nacional custeado integralmente pela empresa, benefício alimentação via cartão iFood, auxílio home office, programas de incentivo à educação e iniciativas voltadas ao bem-estar, como Wellhub (Gympass) e apoio à saúde física, mental e financeira.

Inscrição: Veja as vagas para Marketing e Tecnologia.

Invenzi

A Invenzi é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de controle de acesso, mobilidade e gestão de estacionamentos para ambientes complexos, como campi corporativos, universidades, aeroportos e cidades inteligentes. A companhia combina software, hardware e dados para otimizar a experiência de usuários e a eficiência operacional desses espaços.

A empresa oferece oportunidades em modelo remoto, com atuação em projetos tecnológicos de escala internacional, voltados a soluções de mobilidade, segurança e gestão inteligente de espaços, de acordo com a posição e o modelo de contratação disponível.

Inscrição: Veja as vagas remotas para diferentes cargos.

Simples Dental

A Simples Dental desenvolve um software odontológico que auxilia dentistas na gestão e no marketing de clínicas e consultórios. Com mais de 12 mil clínicas atendidas e 60 mil usuários, a empresa — que opera de forma remota — é a maior do seu segmento.

Entre os benefícios oferecidos estão investimentos em educação, vale-alimentação e vale-refeição, convênio médico, auxílio home office, entre outros.

Inscrição: Veja as vagas para Vendas, Atendimento e Produto.

Vagas internacionais

Athyna

A Athyna é uma empresa focada em recrutamento remoto, conectando talentos a empresas globais que buscam equipes distribuídas. Com uma abordagem voltada à sustentabilidade e inclusão, a empresa atua em diferentes setores, apoiando organizações na construção de times diversos e internacionais.

Os funcionários contam com trabalho 100% remoto, horários flexíveis, suporte ao desenvolvimento profissional e um ambiente multicultural.

Inscrição: Veja as vagas para Vendas e Marketing.

Canonical

Referência global em open source, a Canonical é a empresa responsável pelo desenvolvimento do Ubuntu, o Linux empresarial mais utilizado no mundo. A companhia fornece soluções abertas de forma rápida, segura e econômica para organizações em escala global.

Com forte cultura de trabalho remoto, a empresa oferece benefícios como auxílio-maternidade, US$ 2.000 para investimento em estudos, prêmios de reconhecimento e incentivos ao desenvolvimento profissional.

Inscrição: Veja as vagas para Vendas e Project Management.

Remote Leverage

A Remote Leverage é especializada na contratação e alocação de profissionais para equipes distribuídas globalmente. A empresa conecta talentos a companhias internacionais, com foco em trabalho remoto e projetos globais em áreas como tecnologia, marketing, operações e suporte.

A atuação é 100% remota, com oportunidades para profissionais que desejam integrar times internacionais, com flexibilidade geográfica e integração multicultural.

Inscrição: Veja mais de 10 vagas remotas abertas para diversas áreas.

