Claudia Sheinbaum confirma participação na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quinta-feira, 31, durante sua conferência matinal que participará da Cúpula do G20, encontro que reúne os principais líderes mundiais, que será realizado entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

“Já decidimos que vamos ao G20 nos dias 18 e 19 (novembro)”, anunciou, naquela que será a primeira viagem internacional da presidente mexicana desde que tomou posse no início de outubro e na qual terá a oportunidade de se reunir com os principais líderes políticos globais na cidade do Rio. A mandatária fez o anúncio, declinando comparecer à entrega de um prêmio na Universidade de Berkeley, na Califórnia (EUA), que coincide em data com o encontro geopolítico.

A participação de Sheinbaum neste encontro marca diferenças com seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, que sempre se recusou a participar neste tipo de conferências e cuja primeira viagem ao exterior foi em 2020, quando já estava no cargo há mais de um ano e visitou o então presidente americano, Donald Trump.