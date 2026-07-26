Cinco montanhistas morrem no pico mais alto da Europa

Cinco alpinistas da Bósnia e Herzegovina morreram durante uma escalada do Monte Elbrus, o pico mais alto da Europa, localizado na região do Cáucaso, na Rússia. A informação foi confirmada neste domingo, 26, pelo governo bósnio.

O ministro das Relações Exteriores da Bósnia, Elmedin Konakovic, afirmou que as informações sobre as mortes são consideradas verdadeiras, embora o país ainda aguarde a confirmação oficial das autoridades russas para iniciar o processo de repatriação dos corpos.

Segundo o portal russo Lenta.ru, um grupo de sete alpinistas iniciou a subida ao Monte Elbrus no sábado. Apenas dois integrantes conseguiram retornar e relataram que os demais passaram mal a cerca de 5.100 metros de altitude.

Os dois sobreviventes foram hospitalizados. Equipes de resgate foram mobilizadas para localizar os demais integrantes do grupo, que, segundo autoridades locais citadas pelo portal, morreram na montanha.

Com 5.642 metros de altitude, o Monte Elbrus faz parte do desafio conhecido como Sete Cumes, que reúne o ponto mais alto de cada continente. Apesar de não exigir técnicas avançadas de escalada, a montanha apresenta riscos relacionados à altitude, às longas caminhadas e às mudanças bruscas de tempo.

De acordo com publicações especializadas em alpinismo, o Elbrus registra entre 15 e 30 mortes por ano, principalmente em decorrência do mal da altitude e de tempestades repentinas. O número é considerado elevado devido ao grande fluxo de visitantes, estimado entre 10 mil e 12 mil alpinistas por ano.

Em 2026, além dos cinco bósnios, outras três pessoas morreram na montanha, incluindo um menino de 11 anos que descia do cume com o pai após concluir a escalada.

*Com informações da EFE