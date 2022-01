'Ciclone bomba' afeta Estados Unidos com nevascas e fortes ventos

Uma nevasca intensa e fortes ventos atingiram o leste dos Estados Unidos até a madrugada de domingo, durante uma das tempestades de inverno mais severas dos últimos anos, que provocou cenas de caos nos transportes e cortes de energia elétrica.

A tempestade de neve, considerada pelas autoridades "potencialmente mortal", praticamente paralisou a rotina da região, que tem 70 milhões de habitantes, e provocou o cancelamento de quase 4.700 voos no fim de semana em diversos aeroportos.

Grandes cidades como Nova York e Boston foram as mais afetadas pela tempestade, que o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) confirmou que se tornou mais intensa durante o sábado até virar um "ciclone bomba", caracterizado por quedas fortes e rápidas da pressão atmosférica.

As áreas mais atingidas de Nova York e Massachusetts registraram 61 centímetros de neve acumulada no início da tarde de sábado, com mais de 95.000 casas sem energia elétrica no segundo estado.

A neve em Boston igualou o recorde de um dia, registrado em 2003, com quase 60 centímetros.

O NWS já havia alertado que os ventos poderiam alcançar entre 80 e 120 km/h no nordeste dos Estados Unidos e tornar as condições de viagem "quase impossíveis".

Nova York e o estado vizinho de Nova Jersey, além de Virginia, Maryland e Delaware, declararam emergência total ou parcial.

A rede de metrô da "Big Apple" funcionou de maneira praticamente normal e, como é habitual com o tempo ruim, serviu de abrigo para milhares de sem-teto durante a tempestade. As autoridades recomendaram que os moradores evitassem deslocamentos desnecessários devido aos riscos.

Máquinas que espalham sal e equipamentos para a retirada de neve foram acionadas em Nova York, onde o Central Park registrou 19 centímetros de neve acumulada. As linhas de trens regionais foram parcialmente paralisadas.

A temperatura gélida, no entanto, não intimidou Robert Burck, artista de rua conhecido como "Naked Cowboy" (Caubói Nu). Vestido apenas com uma cueca, chapéu e botas, ele caminhava por Times Square com seu violão.

Em Long Island, ao sudeste do estado de Nova York, as autoridades informaram que uma mulher foi encontrada morta em seu automóvel por um operador de máquina para a retirada de neve.

O clima frio chegou até o sul do estado turístico da Flórida, onde o NWS advertiu para a "queda de iguanas das árvores", pois as baixas temperaturas paralisam temporariamente os grandes répteis.

Os residentes de cidades da costa leste foram aconselhados a evitar viagens desnecessárias pela segunda noite, devido às condições adversas. As nevascas devem ser ainda mais intensas na região da Nova Inglaterra.

Emergência

Os governos dos estados de Nova York e Nova Jersey declararam estado de emergência e a prefeita de Boston, Michelle Wu, decretou emergência por causa da neve.

Wu pediu no Twitter que os moradores permanecessem afastados das estradas o máximo possível. "Vai ficar muito feio", disse em entrevista à TV no sábado. "Será uma tempestade histórica", acrescentou.

O governador de Massachusetts, Charlie Baker, afirmou que a tempestade provocaria "ventos fortes e muita neve" e que as zonas costeiras do leste e sudeste do estado seriam "atingidas de forma dura". Também disse que os moradores não devem se deslocar no domingo "a menos que seja absolutamente necessário".

O departamento de obras públicas de Boston informou que 900 máquinas para retirada de neve estavam em operação nas ruas da cidade.

Quase 3.500 voos, tanto domésticos quanto internacionais, foram cancelados no sábado nos Estados Unidos, segundo o serviço de rastreamento de voos FlightAware. Outros 1.200 voos programados para domingo também foram suspensos.

A tempestade se segue a outra similar, que cobriu de neve há duas semanas grande parte do leste da América do Norte, da Geórgia ao Canadá, deixando muitas casas sem energia elétrica e perturbando milhares de conexões aéreas.