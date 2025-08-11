Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Chuvas recordes no Japão deixam desaparecidos e milhões sob alerta de evacuação

Chuva intensa no país provoca deslizamentos e inundações; região de Kumamoto registra recorde de precipitação em seis horas

Chuvas no Japão: pessoas caminham e pedalam sob forte chuva na cidade de Kumamoto, no sudoeste do país, em 11 de agosto de 2025. (STR/JIJI Press/AFP/Getty Images)

Chuvas no Japão: pessoas caminham e pedalam sob forte chuva na cidade de Kumamoto, no sudoeste do país, em 11 de agosto de 2025. (STR/JIJI Press/AFP/Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08h29.

As autoridades japonesas solicitaram, nesta segunda-feira, 11, que milhões de moradores abandonassem suas residências após as chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do país, que deixaram diversas pessoas desaparecidas.

Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias.

No período de seis horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.

As autoridades emitiram alerta para mais de três milhões de moradores na região sudoeste do Japão, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Desaparecidos e operações de resgate

Um homem da localidade de Kosa, em Kumamoto, desapareceu na manhã de segunda-feira em um deslizamento de terra.

Em Misato, no mesmo município, as equipes de emergência tentavam alcançar um idoso preso em sua casa, atingida por um deslizamento de terra, segundo uma autoridade local.

Outras duas pessoas na cidade de Fukuoka foram arrastadas no domingo pela correnteza de um rio e continuam desaparecidas, informou o canal de televisão NHK.

Acompanhe tudo sobre:JapãoChuvas

Mais de Mundo

Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, morre após ser baleado em comício

Austrália anuncia reconhecimento do Estado palestino na ONU em setembro

Mexicana cumpre pena inédita por criticar políticos poderosos nas redes

Terremoto de magnitude 6,1 atinge a Turquia e causa desabamento de prédios

Mais na Exame

Mercados

Galípolo, balanço da Natura e trégua entre EUA e China: o que move o mercado

EXAME Agro

Trump quer que China quadruplique compra de soja dos EUA; impacto ao Brasil pode superar tarifaço

Mundo

Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, morre após ser baleado em comício

Brasil

Corregedoria da Câmara analisa protesto de deputados contra prisão de Bolsonaro