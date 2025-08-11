Chuvas recordes no Japão deixam desaparecidos e milhões sob alerta de evacuação

As autoridades japonesas solicitaram, nesta segunda-feira, 11, que milhões de moradores abandonassem suas residências após as chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do país, que deixaram diversas pessoas desaparecidas.

Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias.

No período de seis horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.

As autoridades emitiram alerta para mais de três milhões de moradores na região sudoeste do Japão, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Desaparecidos e operações de resgate

Um homem da localidade de Kosa, em Kumamoto, desapareceu na manhã de segunda-feira em um deslizamento de terra.

Em Misato, no mesmo município, as equipes de emergência tentavam alcançar um idoso preso em sua casa, atingida por um deslizamento de terra, segundo uma autoridade local.

Outras duas pessoas na cidade de Fukuoka foram arrastadas no domingo pela correnteza de um rio e continuam desaparecidas, informou o canal de televisão NHK.