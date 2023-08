Comércio China-Brics cresce em ritmo acelerado, com aumento de 19% em 2023

No período entre janeiro e julho deste ano, o comércio internacional da China com os demais países do Brics (Brasil, Rússia, Índia e África do Sul) registrou um crescimento notável de 19,1%, atingindo a marca de 2,38 trilhões de iuanes (aproximadamente US$ 326,85 bilhões), conforme dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas (GAC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 21.

Este novo dado representa uma parcela significativa de 10,1% do valor total do comércio exterior chinês durante o período mencionado, o que indica um incremento notável de 1,6 ponto percentual.

Em relação às exportações, as trocas comerciais entre a China e esses países alcançaram o montante de 1,23 trilhão de iuanes, refletindo um robusto crescimento anual de 23,9%. Por outro lado, as importações chinesas provenientes dos países do Brics atingiram 1,15 trilhão de iuanes, com um crescimento anual de 14,3%.

Os números da GAC também trouxeram à luz um dado interessante: empresas privadas chinesas estão expandindo consistentemente suas operações para os mercados dos demais países do Brics, resultando em um notável aumento no volume de comércio dessas entidades.

Ao longo dos sete meses analisados, o comércio exterior dessas empresas com as economias do Brics totalizou 1,36 trilhão de iuanes, com um crescimento anual substancial de 29,4%. Esse valor representa cerca de 57,1% do volume total de comércio entre a China e os demais países do Brics durante o mesmo período.

Desde a criação do mecanismo do Brics em 2006, a cooperação econômica e comercial entre essas nações têm passado por um processo contínuo de fortalecimento e desenvolvimento. Esse processo tem conferido ao mecanismo um papel de destaque como motor impulsionador da recuperação econômica global.

Xi Jinping fortalece cooperação no Brics com visita à África do Sul

A convite do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o presidente chinês Xi Jinping participará da 15ª Cúpula do Brics em Johanesburgo, África do Sul, e realizará uma visita de estado ao país de 21 a 24 de agosto, conforme anunciado pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

Esta ocasião marca o primeiro envolvimento presencial do presidente chinês em uma reunião de líderes do Brics, um grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, esta viagem será a primeira de Xi à África desde o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, ocorrido em 2022.

O embaixador chinês na África do Sul, Chen Xiaodong, destacou a importância da visita, afirmando que ela trará novo vigor ao mecanismo de cooperação do Brics e marcará uma nova etapa nas relações entre China e África do Sul, bem como na cooperação mais ampla entre China e África.

Durante a cúpula, Xi Jinping se unirá aos demais líderes do Brics para discutir projetos de cooperação que atendam às necessidades de desenvolvimento dos cinco países e estejam em conformidade com os interesses de seus povos. A reunião também proporcionará espaço para abordar questões de energia, economia, comércio e agricultura, além de explorar a criação de mecanismos de colaboração para jovens e pessoas com deficiência.

Esta cúpula é particularmente significativa, visto que marca a primeira reunião presencial dos líderes do Brics em três anos e a terceira vez que a cúpula é realizada na África, demonstrando a relevância contínua do grupo para a cooperação global entre mercados emergentes e países em desenvolvimento.

Além disso, Xi Jinping realizará uma visita de estado à África do Sul, sua quarta visita oficial ao país e a primeira em cinco anos. A relação entre China e África do Sul, marcada por uma parceria estratégica abrangente, tem sido crucial para ambos os países ao longo dos anos. Esta visita é ainda mais significativa, pois marca o 25º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre as duas nações.

Durante a visita, Xi e o presidente sul-africano Ramaphosa emitirão uma declaração conjunta, reafirmando o compromisso de fortalecer a parceria estratégica abrangente e construir uma comunidade sino-africana com um futuro compartilhado. Os dois líderes também trabalharão para aprofundar a colaboração nos setores de infraestrutura energética, comércio e investimento, além de assinar acordos relacionados ao comércio, eletricidade e cooperação científica e tecnológica.

Adicionalmente, a discussão sobre questões internacionais e regionais será uma parte importante das conversas entre os dois líderes, com foco na intensificação da cooperação em assuntos globais e em instituições multilaterais. A China demonstra seu compromisso em promover a justiça e a equidade global, apoiar a paz e o desenvolvimento de todos os países e defender os interesses comuns das nações em desenvolvimento.

Esta visita também proporcionará a oportunidade de aprofundar a cooperação entre China e África, com a realização do Diálogo de Líderes China-África. Após este diálogo, uma declaração conjunta será emitida, destacando a solidariedade e cooperação entre os dois lados, bem como iniciativas práticas em apoio à industrialização e modernização agrícola da África.

Em resumo, a visita de Xi Jinping à África do Sul e sua participação na 15ª Cúpula do Brics são marcos importantes que fortalecerão ainda mais a cooperação entre as nações, promovendo o desenvolvimento comum e a colaboração em diversas áreas-chave.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Xinhua