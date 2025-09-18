China reafirma apoio à ONU e destaca quatro iniciativas globais

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, reafirmou, em 18 de setembro, o compromisso do país com as Nações Unidas e destacou as quatro principais iniciativas globais propostas por Pequim.

Lin afirmou que a China valoriza as declarações do secretário-geral da ONU, António Guterres, que elogiou as propostas chinesas por estarem alinhadas à Carta da ONU e por fortalecerem o multilateralismo e a cooperação internacional.

Em uma coletiva de imprensa regular, Lin destacou que a China continuará aprofundando a cooperação com a ONU, implementando suas iniciativas e trabalhando com a comunidade internacional para manter a paz mundial e promover o desenvolvimento global.

As quatro iniciativas da China

Lin Jian mencionou as quatro principais iniciativas globais lançadas pelo presidente Xi Jinping:

Iniciativa de Desenvolvimento Global: Focada no combate às desigualdades do crescimento econômico e na promoção da sustentabilidade. Iniciativa de Segurança Global: Baseada no diálogo e na busca de soluções de benefício mútuo para a resolução de conflitos internacionais. Iniciativa de Civilizações Globais: Visando o intercâmbio cultural e a cooperação entre povos, promovendo maior entendimento e respeito mútuo. Iniciativa de Governança Global: Anunciada na Conferência Plus da Organização de Cooperação de Xangai, defendendo a igualdade soberana, o respeito ao Estado de Direito internacional e o fortalecimento do multilateralismo.

Essas iniciativas, segundo Lin, estão em plena conformidade com os princípios da Carta da ONU, com objetivos distintos, mas complementares, para fortalecer a cooperação internacional.

Compromisso da China com a paz e o multilateralismo

O porta-voz também lembrou que, em sua intervenção na Cúpula Virtual do BRICS, Xi Jinping detalhou a Iniciativa de Governança Global, que recebeu apoio de diversos países e organizações internacionais.

Ele reforçou que 2025 marcará o 80º aniversário da fundação das Nações Unidas e afirmou que a China, como membro fundador e integrante permanente do Conselho de Segurança da ONU, continuará a cooperar para preservar a paz mundial e promover o desenvolvimento global.