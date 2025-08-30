Mundo

Xi diz a Guterres que China "oferece estabilidade e certeza" diante das mudanças globais

Xi disse que a China "sempre será um parceiro confiável da ONU" e enfatizou que "o multilateralismo e a cooperação são a resposta correta para resolver os problemas globais"

Xi Jinping: Presidente da China (Elvis Barukcic/AFP)

EFE
Agência de Notícias

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14h01.

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu neste sábado, 20, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e afirmou que seu país "dá estabilidade e certeza" diante das mudanças globais.

Segundo um comunicado divulgado pela agência estatal de notícias chinesa "Xinhua", Xi disse que "a China está disposta a aprofundar sua cooperação com a ONU, apoiar seu papel central nos assuntos internacionais e trabalhar juntos para manter a paz mundial e promover o desenvolvimento e a prosperidade".

O mandatário afirmou que seu país "sempre se manteve firme no lado certo da história e defendeu o verdadeiro multilateralismo".

Xi acrescentou que a China "sempre será um parceiro confiável da ONU" e enfatizou que "o multilateralismo e a cooperação são a resposta correta para resolver os problemas globais".

Por sua vez, Guterres agradeceu a Xi pelo "firme e constante apoio da China" à ONU, segundo "Xinhua".

"Atualmente, o multilateralismo, o direito internacional e a autoridade das Nações Unidas enfrentam desafios, e a arquitetura de governança internacional precisa urgentemente de uma reforma", afirmou o secretário, acrescentando que a ONU está disposta a colaborar com a China para "defender as normas básicas que regem as relações internacionais e promover um mundo multipolar".

Guterres participará em Tianjin da 25ª cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), que acontecerá de domingo a segunda-feira e contará com a presença de mandatários como o russo Vladimir Putin e o indiano Narendra Modi, além do próprio Xi.

A OCX conta entre seus membros China, Rússia, Índia, Paquistão, Irã, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, cobrindo aproximadamente 40% da população mundial.

O grupo não possui cláusulas de defesa mútua, diferentemente da OTAN, e se apresenta como um fórum para a cooperação política, econômica e em segurança, embora existam tensões internas entre seus membros.

