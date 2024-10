China lidera produção científica global, diz relatório

O Instituto de Informação Científica e Tecnológica da China (CITIC) lançou recentemente em Pequim o “Relatório de Estatísticas de Artigos Científicos da China 2024”. O documento revela que a China continua na primeira posição mundial em quantidade de artigos publicados em revistas influentes de diversas disciplinas, além de liderar em publicações e citações em periódicos internacionais de alto nível.

Evolução da produção científica chinesa

Desde 1987, o CITIC realiza análises estatísticas sobre a publicação de artigos de pesquisadores chineses no âmbito nacional e internacional. Em 2023, o relatório incluiu também dados sobre plataformas de pré-impressão e conferências acadêmicas importantes, ampliando o escopo de sua avaliação.

Entre 178 disciplinas, o relatório identificou 161 revistas de alto impacto, onde foram publicados 51.440 artigos nas áreas mais influentes. Desses, 14.227 artigos tinham autores chineses, representando 27,7% do total mundial.

Liderança em revistas científicas internacionais

Em 2023, as 384 revistas científicas representativas publicaram 352.500 artigos. Com base no primeiro autor e na primeira instituição, a China publicou 118.500 artigos, representando 33,6% do total global, com 819.000 citações, consolidando sua liderança mundial em publicações e impacto.

Artigos de destaque e citações elevam influência da China

Os artigos de maior impacto publicados pela China também cresceram:

A China teve 2.071 artigos de destaque , representando 48,4% do total mundial

, representando do total mundial O país publicou 65.700 artigos altamente citados, ficando em segundo lugar global, atrás dos EUA

Além disso, a China superou pela primeira vez a média global de citações, com 16,20 citações por artigo, enquanto a média mundial foi de 15,76 citações.

Colaboração internacional e impacto nas citações

A China também se destaca por sua colaboração científica:

20,4% dos artigos publicados em 2023 foram de coautoria internacional

dos artigos publicados em 2023 foram de coautoria internacional 73,8% desses artigos tiveram autores chineses como primeiros autores

desses artigos tiveram autores chineses como primeiros autores Os principais parceiros internacionais incluem: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Alemanha e Japão

Além disso, mais de 40% dos artigos chineses foram citados no mesmo ano de publicação, evidenciando o interesse da comunidade científica global pela inovação chinesa.

Crescimento das revistas científicas chinesas

O relatório também mostra que a influência das revistas científicas chinesas continua a crescer:

37 revistas tiveram citações entre os 25% mais altos em suas disciplinas, um aumento em relação a 2022

em suas disciplinas, um aumento em relação a 2022 149 revistas estão entre as, 25% com maior fator de impacto, um aumento de 12 em comparação com o ano anterior

“Cell, Nature e Science, três das revistas mais renomadas do mundo, publicaram 395 artigos da China em 2023, elevando o país à segunda posição global, atrás apenas dos EUA.”

Fonte: Southcn

Tradução: Mei Zhen Li