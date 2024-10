Empresas de criptomoedas pagam US$ 19 bilhões para reguladores dos EUA em 2024

Os reguladores dos Estados Unidos receberam mais de US$ 19 bilhões (R$ 105,84 bilhões, na cotação atual) em acordos judiciais com empresas de criptomoedas no acumulado do ano de 2024. O valor representa quase dois terços de todos os acordos firmados entre as autoridades e as empresas do setor desde que eles tiveram início, em 2019.

Dados de um relatório da empresa de análises CoinGecko mostram que a corretora de criptomoedas falida FTX e a empresa de investimentos de risco Alameda são responsáveis ​​pela maior parte dos fundos, com US$ 12,7 bilhões pagos à Comissão de Negociação de Commodities e Futuros (CFTC, na sigla em inglês) em um acordo em agosto.

Com os oito acordos firmados em 2024, os reguladores arrecadaram 78% a mais do que em 2023, que viu apenas US$ 10,87 bilhões pagos por empresas do setor. No entanto, o valor já era um aumento de 8.327% na comparação com os acordos de 2022.

Os valores totais dos acordos incluem confisco, restituição, penalidades civis, acordo e juros pré-julgamento, mas não ações judiciais individuais contra executivos.



De acordo com o analista de pesquisa da CoinGecko Lim Yu Qian, o colapso das empresas Celsius e Terraform Labs em meados de 2022 foram “eventos importantes que marcaram a mudança da alta das criptomoedas para o mercado de baixa, culminando na queda da FTX, o que desencadeou uma nova onda de escrutínio regulatório nos EUA”.

O acordo de US$ 4,47 bilhões da Terraform Labs com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) após o colapso da stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) em 2022 é o segundo maior acordo de 2024. O terceiro maior foi com a empresa de empréstimos Genesis, fechado no valor de US$ 2 bilhões.

Qian acredita que, dada a tenacidade dos reguladores nos Estados Unidos, o ano de 2024 poderá ver mais alguns acordos antes do seu fim: “Dado que os reguladores dos EUA não mostram sinais de desaceleração do escrutínio da indústria de criptomoedas, 2024 pode estar potencialmente no caminho para registrar mais acordos judiciais do que no ano passado".

Acordos entre empresas de cripto e os EUA

Firmado em 2023, o acordo entre as autoridades dos EUA e a Binance também foi destacado pela analista: “O acordo da Binance é uma vitória histórica para os reguladores dos EUA, pois é o único acordo bilionário concedido a uma empresa de criptomoedas em operação até agora, apesar de estar classificada apenas em quarto lugar em valor monetário”.

Em novembro de 2023, a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, concordaram em se declarar culpados de várias acusações , incluindo requisitos de combate à lavagem de dinheiro para resolver processos judiciais com vários reguladores dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e a CFTC.

Desde 2019, os reguladores dos EUA arrecadaram cerca de US$ 31,92 bilhões em acordos de empresas de criptomoedas, segundo o CoinGecko.