China leva ferrovia a uma das áreas mais difíceis do mundo

A China avançou na construção do trecho Baoshan–Ruili da ferrovia Dali–Ruili, em Yunnan, no sudoeste do país, e mantém a meta de concluir a linha até 2028. O projeto cruza as montanhas Hengduan, região de relevo íngreme e geologia instável, o que impôs obstáculos técnicos ao avanço das obras.

Com 330 quilômetros de extensão, a ferrovia Dali–Ruili é dividida em dois trechos: Dali–Baoshan e Baoshan–Ruili. O traçado corta áreas montanhosas com alta atividade geológica, presença de água subterrânea e calor geotérmico, fatores que aumentam o risco de colapso e atrasos em obras de túneis.

O trecho Dali–Baoshan, com 133 quilômetros, começou em 2008 e entrou em operação em 2022. Túneis como Dazhushan e Xiuling concentraram parte das dificuldades técnicas. O China Railway Engineering Group relatou infiltrações intensas de água subterrânea e temperaturas elevadas no túnel de Dazhushan. Em alguns pontos centrais, a temperatura média chegou a 41 °C, o que exigiu revezamento de equipes a cada três horas em áreas alagadas.

A construção do trecho Baoshan–Ruili começou em 2015 e enfrenta desafios ainda maiores. O principal obstáculo é o túnel da montanha Gaoligong. Engenheiros lidam com rochas moles, deformações estruturais, calor geotérmico e grandes volumes de água durante a escavação. Esses fatores atrasaram o cronograma e exigiram mudanças no método de construção.

Segundo Gao Shangjie, engenheiro sênior do departamento de transportes de Mangshi, na prefeitura autônoma de Dehong Dai e Jingpo, avanços técnicos recentes aceleraram o ritmo das obras. De acordo com o China State Railway Group e o governo provincial de Yunnan, o túnel principal de Gaoligong deve ser totalmente escavado até dezembro de 2027. A previsão oficial é iniciar a operação de toda a ferrovia Dali–Ruili em 2028.

Quando entrar em funcionamento, a linha deve reduzir o tempo de viagem entre Kunming, capital de Yunnan, e a cidade fronteiriça de Ruili de cerca de nove horas para aproximadamente 4,5 horas. A ferrovia também deve integrar o corredor ferroviário China–Mianmar, o que amplia a conexão logística com países do Sudeste e do Sul da Ásia.

De acordo com Chen Jie, vice-diretor da Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma de Yunnan, a província vai acelerar a expansão ferroviária ao longo da fronteira sudoeste durante o 15º Plano Quinquenal (2026–2030). Além disso, a ferrovia de alta velocidade Chongqing–Kunming deve ser concluída nos próximos cinco anos, o que permitirá a formação de um anel ferroviário de alta velocidade entre os principais centros urbanos do sudoeste da China.