China lança novas medidas para incentivar consumo de veículos e eletrônicos

A China revelou nesta sexta-feira, 21, uma série de medidas de incentivo para aumentar o consumo de automóveis e eletrônicos. A iniciativa acontece em meio às tentativas de Pequim de acelerar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Planejador Econômico

O principal planejador econômico do país, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, publicou medidas pedindo aos governos locais que aumentem as cotas anuais de compra de carros, otimizem as transações de carros usados e aumentem o suporte de crédito ao consumidor. A comissão também vai apoiar mais compras de veículos de energia nova pelo setor público.

Para eletrônicos, Pequim ofereceu medidas de estímulo semelhantes, como orientar que as empresas acelerem a inovação tecnológica para incentivar os consumidores a substituir e atualizar seus dispositivos com mais frequência. As autoridades também disseram que apoiarão os subsídios do governo local para a compra de eletrônicos e eletrodomésticos nas áreas rurais.