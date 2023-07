China impulsiona agricultura do futuro: nave Shenzhou-16 leva 136 projetos de sementes para o espaço

A Agência Espacial Tripulada da China (CMSA) divulgou nesta quarta-feira a lista de projetos de sementes espaciais a bordo da nave espacial tripulada Shenzhou-16. O lançamento da nave espacial tripulada Shenzhou-16 ocorreu em 30 de maio, enviando três astronautas para uma missão de cinco meses em sua estação espacial.

De acordo com a CMSA, especialistas revisaram os projetos submetidos e selecionaram 136 tipos de materiais experimentais de reprodução espacial provenientes de 53 instituições. Esses materiais incluem 47 culturas agrícolas (12 variedades de sementes de culturas cerealíferas, 28 variedades de sementes de culturas comerciais e sete espécies de plantas tolerantes à salinidade e alcalinidade).

Além disso, 76 variedades de plantas florestais, gramíneas, flores e plantas medicinais (sendo 17 árvores florestais, 21 gramíneas forrageiras, sete tipos de flores e 31 plantas medicinais). Também foram selecionados 13 tipos de microorganismos e outras espécies, incluindo duas espécies de microorganismos agrícolas, três espécies de microrganismos industriais, três espécies de fungos comestíveis, cinco espécies de algas e musgos.

Como será o experimento de sementes no espaço?

A reprodução espacial consiste em expor sementes e cepas à radiação cósmica e à microgravidade durante uma missão espacial, com o objetivo de induzir mutações genéticas.

Desde a realização do seu primeiro experimento de reprodução espacial em 1987, a China enviou as sementes de centenas de espécies de plantas ao espaço, utilizando satélites recuperáveis e naves espaciais Shenzhou.

Cientistas afirmam que o envio de sementes para órbita auxiliará no desenvolvimento de novas variedades de culturas que possam resistir a condições de crescimento mais extremas. Em ambientes de baixa gravidade e fora do escudo magnético protetor da Terra, as sementes passam por sutis alterações no DNA, tornando-se mais resistentes à seca e a certas doenças.