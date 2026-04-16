China inicia 2026 com alta de 5% no PIB e avanço no comércio exterior

A economia da China cresceu 5,0% no primeiro trimestre de 2026, na comparação anual, e atingiu RMB 33,4 trilhões, segundo dados divulgados em 16 de abril pelo Departamento Nacional de Estatísticas. O resultado supera em 0,5 ponto percentual o ritmo registrado no quarto trimestre de 2025.

Os dados indicam avanço nos três principais setores. A agricultura (plantio) cresceu 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na indústria, o valor agregado das empresas acima do porte designado avançou 6,1%, alta de 1,1 ponto percentual frente ao trimestre anterior. Já o setor de serviços registrou expansão de 5,2%.

No mercado interno, o consumo e os investimentos apresentaram recuperação moderada. As vendas no varejo somaram RMB 12,77 trilhões, com crescimento de 2,4% na comparação anual, 0,7 ponto percentual acima do trimestre anterior. O investimento em ativos fixos (excluindo famílias rurais) alcançou RMB 10,27 trilhões, com alta de 1,7%, após retração de 3,8% em 2025. Ao mesmo tempo, o comércio exterior ganhou força: o total de importações e exportações de bens chegou a RMB 11,84 trilhões, com crescimento de 15,0%.

Além disso, indicadores de preços, emprego e renda mostram estabilidade. O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,9% na comparação anual, acima do registrado no trimestre anterior. A taxa média de desemprego urbano ficou em 5,3%, sem variação relevante em relação ao ano passado. A renda disponível per capita atingiu RMB 12.782, com crescimento real de 4,0%, após ajuste pela inflação.

Em coletiva, Mao Shengyong, vice-diretor do Departamento Nacional de Estatísticas, afirmou que os principais indicadores apontam início positivo para a economia em 2026. Segundo ele, o cenário externo segue mais complexo, enquanto a demanda interna ainda mostra fragilidade frente à oferta.

Para os próximos meses, Mao defendeu a manutenção de políticas macroeconômicas mais ativas, com foco na expansão da demanda interna, na melhora da eficiência dos investimentos e na estabilidade do emprego e das empresas. O objetivo, segundo ele, é sustentar e ampliar o ritmo de recuperação ao longo do ano.