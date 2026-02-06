China implementa “tarifa zero” para consumo de residentes no Porto de Livre Comércio de Hainan

O Ministério das Finanças, a Administração Geral das Alfândegas e a Administração Estatal de Tributação da China publicaram, em 5 de fevereiro, o Comunicado que institui a política de “tarifa zero” para bens importados destinados ao consumo de residentes da ilha no Porto de Livre Comércio de Hainan. A medida entrou em vigor na data da publicação e integra o plano de consolidação do porto de livre comércio e de estímulo ao consumo local.

A política isenta de imposto de importação, do imposto sobre valor agregado (IVA) na importação e no mercado interno, além do imposto sobre consumo, as compras de bens importados feitas por residentes da ilha em estabelecimentos designados, desde que respeitados os limites de valor e a lista de produtos autorizados. Podem acessar o benefício cidadãos chineses com carteira de identidade, permissão de residência ou cartão de seguridade social de Hainan, além de estrangeiros que vivem e trabalham na província com documentação de residência válida.

Os residentes podem comprar os produtos incluídos na lista positiva quantas vezes desejarem ao longo do ano, com retirada imediata no local. O valor anual acumulado de compras isentas por pessoa não pode ultrapassar RMB 10 mil. A política permite apenas o uso final pessoal dos produtos e proíbe a revenda. A lista de itens inclui, principalmente, alimentos e bebidas, produtos de higiene pessoal, artigos domésticos e produtos materno-infantis.

Segundo Tian Lihui, diretor do Instituto de Pesquisa em Desenvolvimento Financeiro da Universidade de Nankai, a medida amplia o escopo do Porto de Livre Comércio de Hainan ao avançar do comércio de mercadorias para o consumo dos residentes. Ele afirma que a política testa, em ambiente regulado, mecanismos de supervisão sobre compras para uso próprio, controle de desvios para fora da ilha e sistemas de declaração e verificação, com potencial de orientar futuras ampliações.

Dados da Alfândega de Haikou indicam que o mercado de compras duty-free offshore da ilha manteve crescimento no início de 2026. Em janeiro, o volume de vendas atingiu RMB 4,53 bilhões, com 560 mil compradores e 3,367 milhões de itens vendidos. Na comparação anual, os aumentos foram de 44,8% em valor, 21,0% em número de compradores e 14,0% em volume de itens. No mesmo período, as compras duty-free por viajantes que deixaram o país somaram RMB 18,316 milhões, enquanto as compras de residentes da ilha no modelo de retirada imediata totalizaram RMB 14,389 milhões.

O Comunicado determina que os bens com “tarifa zero” fiquem sujeitos a uma lista positiva, que pode ser ajustada pelo Ministério das Finanças, pela Administração Geral das Alfândegas e pela Administração Estatal de Tributação, conforme as condições de supervisão em Hainan. Em casos de revenda, compra por terceiros ou contrabando, o infrator fica proibido de adquirir produtos no regime por três anos e pode ser incluído em registros de crédito, conforme a legislação.

Wu Jingfang, vice-diretora do Departamento de Tarifas do Ministério das Finanças, afirmou que a política de “tarifa zero” integra o sistema central de medidas do Porto de Livre Comércio de Hainan. Segundo ela, o fechamento alfandegário do porto deve concentrar fluxos de pessoas e mercadorias na ilha e ampliar os efeitos das compras duty-free offshore. Para Tian Lihui, o resultado da política depende da implementação de um sistema de supervisão eficiente, com rastreamento das compras, para garantir o uso pelos residentes e coibir desvios.