China impede executiva de banco e funcionário dos EUA de sair do país e acirra tensão com americanos

A China quer que empresas estrangeiras invistam mais no país, mas ações recentes contra executivos estrangeiros e um funcionário do governo dos Estados Unidos estão gerando apreensão. As autoridades chinesas impediram uma executiva do banco americano Wells Fargo de retornar para casa e, em um caso separado, sentenciaram um executivo japonês a mais de três anos de prisão por espionagem.

Embora poucos detalhes dos casos tenham sido divulgados, eles servem como lembrete do vasto aparato de segurança da China e, para alguns executivos, grupos empresariais e governos estrangeiros, de um sistema legal opaco que torna arriscado viajar ao país.

Em outro caso, um funcionário do governo dos EUA que viajou à China em uma viagem pessoal também foi impedido de deixar o país por várias semanas, segundo duas pessoas com conhecimento detalhado do caso.

O funcionário do Departamento de Comércio é um sino-americano que trabalha no Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA e viajou à China para visitar parentes, segundo o jornal Washington Post, que foi o primeiro a noticiar o caso.

A China falou pouco sobre ambos os casos envolvendo executivos. Eric Zheng, presidente da Câmara Americana de Comércio em Xangai, pediu a divulgação de mais detalhes sobre o caso da executiva do Wells Fargo, com o objetivo de tranquilizar a comunidade empresarial estrangeira.

A executiva do Wells Fargo, Mao Chenyue, não foi detida. No entanto, segundo o banco, ela recebeu ordem para não deixar a China.

“Estamos acompanhando de perto essa situação e trabalhando pelos canais apropriados para que nossa funcionária possa retornar aos Estados Unidos o mais rápido possível”, disse o Wells Fargo em comunicado.

O banco não divulgou detalhes sobre o motivo pelo qual Mao foi impedida de deixar o país. Proibições de saída anteriores, às vezes, envolveram situações em que uma grande empresa estatal chinesa estava investigando seus próprios funcionários e queria obrigar um executivo americano com conhecimento do caso a permanecer na China para testemunhar contra eles.

Nesta segunda-feira, a embaixada dos EUA na China expressou preocupações sobre os danos às relações bilaterais causados por proibições de saída do país. Segundo um porta-voz da embaixada, os Estados Unidos acompanham “de perto” as proibições de saída impostas a cidadãos americanos na China e expressaram às autoridades chinesas sua preocupação com o impacto que essas proibições podem ter sobre as relações bilaterais.

Os EUA pediram ainda que a China permita o ''retorno imediato dos cidadãos americanos afetados ao seu país”.

As tensões em torno das proibições de saída ocorrem em meio à guerra comercial entre as duas potências e antes de uma possível reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping. Essas proibições geralmente são emitidas sem explicações públicas oficiais. Indivíduos são impedidos de deixar a China por motivos que podem variar de alegações de espionagem e investigações por corrupção a disputas comerciais.

De acordo com reportagem do Financial Times, o caso provavelmente despertará preocupações entre grupos empresariais, autoridades e outras pessoas que planejam viajar à China.

O Wells Fargo suspendeu na semana passada as viagens de seus executivos para o país, depois que sua diretora-gerente, baseada em Atlanta, foi alvo de uma proibição de saída. Ao mesmo tempo, muitas empresas japonesas já vêm limitando viagens ao país e retirando familiares de gerentes destacados na China.

Procurado pelo FT, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que não tinha “informações para compartilhar” sobre o caso. Um porta-voz acrescentou:

“A China é um país que respeita o Estado de Direito” e que todos os casos do tipo são tratados de acordo com a lei. O porta-voz acrescentou que a funcionária do Wells Fargo está “envolvida em um caso criminal”.

“O caso está sob investigação, e Mao Chenyue está temporariamente impedida de deixar a China. Ela também é obrigada a cooperar com a investigação”, disse o porta-voz ao jornal britânico.