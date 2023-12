China em 2023: abertura estratégica e cooperação global em destaque

Em 2023, a China teve um papel central em que navegou por uma política de abertura ambiciosa, registrando conquistas em diversos setores. A narrativa chinesa foi moldada pela cooperação global e pelo progresso econômico. A agência de notícias estatal chinesa, Xinhua, listou as oito áreas-chave em que a China teve destaque.

Exposições

Os números do Ministério do Comércio da China ecoam o impacto extraordinário das exposições em 2023. Com um aumento de 1,8 vezes em relação ao ano anterior, totalizando 3.248 eventos em todo o país nos primeiros nove meses do ano, a China solidifica sua posição como anfitriã de exposições de classe mundial. A 134ª Feira de Importação e Exportação da China, conhecida como Canton Fair, se destaca, registrando impressionantes acordos de exportação offline de US$ 22,3 bilhões.

Setor Manufatureiro

O anúncio durante o terceiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, em outubro de 2023, de eliminar todas as restrições ao acesso de investimento estrangeiro no setor manufatureiro, redefine o panorama econômico. Esta medida, descrita como um compromisso com uma abertura de alto padrão, já se traduz em números expressivos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), especialmente no setor de alta tecnologia.

Setor de Serviços

Desde 2015, 11 províncias e cidades chinesas têm liderado a inovação e a abertura no setor de serviços. Nos primeiros três trimestres de 2023, o valor agregado da indústria de serviços nessas áreas ultrapassou 13,2 trilhões de yuans, representando uma parcela substancial do PIB regional.

Iniciativa Cinturão e Rota

O décimo aniversário da Iniciativa Cinturão e Rota ressoa com uma década de colaboração global e resultados tangíveis. Empresas chinesas geraram 421.000 empregos em zonas de cooperação econômica, enquanto a cooperação no Cinturão e Rota é projetada para retirar milhões da pobreza até 2030. O serviço ferroviário China-Europa, um pilar da iniciativa, manteve a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais.

Zonas de Livre Comércio (ZLC)

O marco de uma década da Zona de Livre Comércio Piloto (ZLCP) de Xangai é marcado por um sucesso sustentado. Com 84.000 novas empresas e mais de 14.000 projetos estrangeiros registrados, a ZLCP de Xangai destaca-se entre as 22 Zonas de Livre Comércio Piloto estabelecidas pela China.

“Três Grandes” Novos Setores

Veículos elétricos, baterias de íon de lítio e produtos fotovoltaicos emergiram como os motores das exportações chinesas em 2023, superando setores tradicionais. Os números de exportação nessas áreas indicam um crescimento robusto, consolidando a China como líder global em inovação.

Comércio Digital

O comércio digital emerge como uma força propulsora em 2023, impulsionando o comércio internacional. Serviços digitalmente entregues e o comércio eletrônico transfronteiriço testemunharam um aumento significativo, marcando o advento de uma nova era no consumo global.

Internacionalização do Iuane

O iuane, a moeda chinesa, atingiu novos patamares em 2023. Com 58 panda bonds emitidos, um aumento de 58,2% ano a ano, e participação recorde nas transações globais, ultrapassando o euro, o iuane consolida sua posição no cenário financeiro mundial.

Em síntese, 2023 posiciona a China como um protagonista global, navegando por águas de abertura estratégica e cooperação, ao mesmo tempo que continua a liderar em setores inovadores e moldar o futuro do comércio internacional.