China é 'imparável', diz Xi Jinping a Kim Jong Un e Putin em desfile militar em Pequim

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14h38.
Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 14h56.
Os líderes de Coreia do Norte, Kim Jong Un, e Rússia, Vladimir Putin, acompanharam Xi Jinping, nesta quarta-feira, 3, em um grande desfile militar em Pequim, que encerrou uma semana de declarações diplomáticas incisivas do presidente chinês e seus aliados contra o Ocidente.
Em cenas sem precedentes, Xi apertou a mão de ambos os líderes e conversou com eles enquanto caminhavam por um tapete vermelho na central Praça Tiananmen (Paz Celestial), com Putin à sua direita e Kim, à esquerda.
No início do desfile, o presidente chinês advertiu que o mundo ainda enfrenta "a escolha entre a paz ou a guerra" e afirmou que a China é "imparável", mas sem referências explícitas aos Estados Unidos ou a questões polêmicas, como Taiwan ou as tarifas alfandegárias.
Uma salva de 80 tiros de canhão marcou o início do espetáculo, que comemora o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Nas arquibancadas, milhares de pessoas entoaram canções patrióticas.
Durante os 90 minutos de duração do desfile, a China exibiu toda a gama de seu armamento, incluindo drones submarinos, tanques, armas a laser e aeronaves.
Os novos mísseis nucleares intercontinentais DongFeng-5C, com alcance de 20 mil quilômetros, ocuparam um lugar de destaque no armamento exibido.
A parada militar ocorreu sob os olhares de vários líderes mundiais, incluindo o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reportou a agência de notícias Xinhua.
O evento, cuidadosamente planejado, provocou a reação do presidente Donald Trump, que acusou os líderes chinês, russo e norte-coreano de conspiração contra os Estados Unidos.
"Envie meus cumprimentos mais calorosos a Vladimir Putin e Kim Jong Un enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que a presença dos dirigentes russo e norte-coreano ao lado de Xi é um "desafio direto à ordem internacional".
"Está nascendo uma nova ordem mundial", declarou Kallas à imprensa em Bruxelas.
Putin prometeu continuar a guerra na Ucrânia caso não alcance um acordo de paz, em um momento em que as iniciativas diplomáticas de Trump parecem estagnadas.
"Vamos ver como a situação se desenrola. Caso contrário, teremos de resolver todas as nossas tarefas militarmente", declarou o mandatário russo em Pequim.
Xi passou as tropas e os armamentos em revista a bordo de um carro conversível que avançou pela ampla Avenida Chang'an.
Depois, se reuniu com seus convidados em uma área localizada sobre o emblemático retrato de Mao Tsé-Tung na Praça Tiananmen, o portão de entrada para a histórica Cidade Proibida.
Além da enorme coleção de veículos militares e armas pesadas, as imagens divulgadas pela imprensa estatal mostraram milhares de militares com uniformes impecáveis marchando em filas.
Os moradores de Pequim saíram às ruas para assistir à exibição de dezenas de aviões de combate e helicópteros — alguns formaram o número 80.
Milhões de chineses morreram durante a guerra com o Império japonês nas décadas de 1930 e 1940, que se tornou parte da Segunda Guerra Mundial após o ataque de Tóquio a Pearl Harbor, em 1941.
O desfile militar é o clímax de uma intensa semana diplomática, na qual Xi recebeu líderes de dez países e outros convidados para a cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) na cidade de Tianjin. O objetivo do encontro era promover uma governança mundial alternativa.
A China afirma que o desfile é uma demonstração de unidade com outros países e, pela primeira vez, Kim Jong Un apareceu ao lado Xi e Putin em um mesmo evento.
Em uma reunião bilateral nesta quarta-feira, após o desfile militar, o presidente russo agradeceu a Kim por seu apoio na "luta contra o neonazismo contemporâneo" e pelo envio de tropas para lutar contra a Ucrânia.
"Por iniciativa sua, como se sabe, suas forças especiais participaram da libertação da região de Kursk (...) Gostaria de destacar que seus soldados lutaram de maneira corajosa e heróica", disse Putin.
O líder norte-coreano chegou a Pequim acompanhado de sua filha e possível herdeira, Kim Ju Ae, que fez sua estreia em eventos internacionais na capital chinesa.