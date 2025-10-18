Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China e EUA anunciam nova rodada de negociações comerciais

Após ameaças de Trump e restrições da China às exportações de terras raras, os países buscam aliviar tensões antes da cúpula da APEC

Donald Trump e Xi Jinping: líderes devem se reunir novamente durante a cúpula da APEC para discutir a crise comercial (Montagem/AFP)

Donald Trump e Xi Jinping: líderes devem se reunir novamente durante a cúpula da APEC para discutir a crise comercial (Montagem/AFP)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11h24.

Última atualização em 18 de outubro de 2025 às 12h05.

China e Estados Unidos anunciaram um acordo neste sábado, 18, para uma nova rodada de negociações comerciais na próxima semana, com o objetivo de evitar o agravamento na guerra tarifária entre as maiores economias do mundo.

Na semana passada, Pequim anunciou restrições às exportações vinculadas às terras raras, metais essenciais para indústrias como tecnologia e defesa, o que levou o presidente americano, Donald Trump, a ameaçar aplicar tarifas de 100% como represália.

O republicano também ameaçou cancelar uma aguardada reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, prevista para acontecer na Coreia do Sul no final deste mês, à margem da cúpula de fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Na mais recente demonstração de esforços para solucionar a disputa, a imprensa estatal chinesa informou que o vice-primeiro-ministro He Lifeng e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, tiveram uma "conversa franca, profunda e construtiva" durante uma videoconferência na manhã de sábado.

As partes concordaram em organizar uma nova rodada de negociações comerciais "o mais rápido possível".

Durante a semana, Bessent havia acusado a China de tentar prejudicar o resto do mundo ao intensificar as restrições sobre as terras raras.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, também participou da videoconferência, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Algumas horas antes da conversa, o canal Fox News exibiu trechos de uma entrevista com Trump na qual ele afirma que se encontrará com Xi na cúpula da APEC.

Resposta coordenada

A videoconferência entre funcionários de alto escalão aconteceu no momento em que Washington tenta reunir o apoio de seus aliados para responder aos novos controles de exportação de Pequim.

Os ministros dos países do G7 concordaram em coordenar uma resposta de curto prazo e diversificar os fornecedores, afirmou à imprensa em Washington o comissário de Economia da União Europeia, Valdis Dombrovskis.

Após a reunião do grupo esta semana, Dombrovskis destacou que a maioria dos suprimentos de terras raras procede da China, o que significa que a diversificação pode levar anos.

"Concordamos, tanto bilateralmente com os Estados Unidos como dentro do G7, em coordenar nossa abordagem", disse o comissário à margem das reuniões semestrais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM).

Os países também trocarão informações sobre os contatos com seus homólogos chineses enquanto elaboram soluções de curto prazo, acrescentou.

O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, disse esperar que a reunião entre Trump e Xi contribua para resolver grande parte do conflito comercial.

A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, também expressou na sexta-feira a esperança de que um acordo seja alcançado entre os países para acalmar as tensões.

A guerra comercial entre Estados Unidos e China foi retomada quando Trump prometeu impor tarifas generalizadas às importações pouco depois de voltar à Casa Branca em janeiro.

Em um determinado momento, as tarifas alfandegárias entre Washington e Pequim dispararam e superaram taxas de três dígitos, o que provocou a paralisação de parte do comércio.

Desde então, os dois países reduziram suas tarifas, mas a trégua continua sendo instável.

Acompanhe tudo sobre:ChinaEstados Unidos (EUA)Donald TrumpXi Jinping
Próximo

Mais de Mundo

Trump pede que Zelensky chegue a acordo com a Rússia para encerrar conflito

Crise EUA-Venezuela avança lentamente: entenda o que está por trás das novas tensões

Partido Comunista da China se reúne para definir estratégia econômica

Irã afirma não estar mais sujeito a limitações nucleares após expiração de acordo de 2015

Mais na Exame

Brasil

Conheça algumas das praias que desapareceram do mapa do Rio por causa dos aterros

Mundo

Trump pede que Zelensky chegue a acordo com a Rússia para encerrar conflito

Future of Money

A revolução silenciosa do dinheiro: stablecoins e a tokenização

Pop

Quem matou Odete Roitman? Último episódio de 'Vale Tudo' movimenta as redes