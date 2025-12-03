China aumenta preço de camisinhas em 13% para conter queda da população

Sob uma versão revisada de uma lei de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), a China imporá impostos de até 13% sobre produtos anticoncepcionais, incluindo camisinhas, dispositivos e medicamentos, pela primeira vez em três décadas.

Tais produtos estavam isentos de cobranças adicionais desde 1993, quando a China passou a reduzir a Política do Filho Único e a promover o controle de natalidade.

A medida visa aumentar a taxa de natalidade no país, que vem caindo há três anos consecutivos. Para isso, também gera novos incentivos para pais em potencial – tornando serviços de cuidados infantis, como creches e jardins de infância, mais baratos e acessíveis.

Além disso, a nova lei também beneficia instituições de cuidados com os idosos e deficientes e serviços relacionados a casamentos. A medida deve entrar em vigor em janeiro.

População em queda

Apesar de estar entre os países mais populosos do mundo, com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, a China teme uma queda na população e passou a estimular os casais a terem filhos.

Segundo dados do Banco Mundial, o país terá uma população estimada de 1,25 bilhão em 2050.

Com a população envelhecendo rapidamente, as taxas de natalidade vêm caindo nos últimos três anos – com 9,54 milhões de nascimentos em 2024, menos da metade dos 18,8 milhões registrados uma década antes com o cancelamento da Política do Filho Único, segundo a Bloomberg.

Temendo os impactos na economia que assolam o Japão e a Coreia do Sul, o governo chinês passou a promover ativamente o aumento na taxa de natalidade. Além de subsídios a serviços essenciais para a criação de filhos, o país também anunciou novas regras para reduzir o número de abortos considerados “medicamente não necessários”.

As medidas visam superar um obstáculo na economia chinesa: os elevados custos de ter filhos.

De acordo com uma pesquisa de 2024 do Instituto de Pesquisa Populacional YuWa, em Pequim, criar uma criança até os 18 anos custa estimadamente 538.000 yuan – cerca de 405.900 reais – preços que muitos jovens adultos lutam para cobrir em meio a uma economia desacelerada e mercado de trabalho instável.

“A remoção da isenção do IVA é em grande parte simbólica e provavelmente não terá muito impacto no panorama [econômico] geral”, disse He Yafu, demógrafa da YuWa. Ela vê "um esforço para moldar um ambiente social que incentive a natalidade e reduza o número de abortos”.

Um medo prevalente: AIDS

Ao mesmo tempo, o número de casos de HIV – que vêm caindo mundialmente – estão aumentando drasticamente na China, conforme estigmas e baixa educação sexual afetam o conhecimento público sobre os riscos da doença e do sexo sem proteção.

Entre 2002 e 2021, os casos de AIDS na China aumentaram de 0,37 por 100.000 pessoas para 8,41, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças no país.

No site Weibo, usuários se preocupam não só com o maior risco de gravidez acidental, mas o medo de doenças sexualmente transmissíveis se tornando mais comuns também gera alerta.

"Considerando o aumento das infecções por HIV entre os jovens, elevar os preços dessa forma pode não ser uma boa ideia", escreveu um usuário. "É uma abordagem mal pensada."