China apresenta tecnologia que gera energia a carvão com emissões quase zero

(Hector RETAMAL/AFP)
Agência
Publicado em 16 de abril de 2026 às 18h46.
Pesquisadores da Universidade de Shenzhen publicaram em 16 de abril um estudo que propõe uma nova tecnologia de geração de energia a carvão com emissões quase zero de carbono. Liderado pelo acadêmico Xie Heping, o trabalho apresenta a arquitetura e a estratégia de implementação da célula a combustível de carvão direto (ZC-DCFC), com o objetivo de superar as limitações de alta emissão e baixa eficiência das usinas termoelétricas tradicionais.
O estudo descreve os principais desafios técnicos e as etapas de desenvolvimento da tecnologia, incluindo o processamento do combustível, a criação de materiais, o design de células e pilhas e a conversão in situ do carbono com emissões reduzidas. Além disso, analisa fatores como escala operacional, estabilidade ao longo do tempo, eficiência na conversão de carbono, integração de sistemas e possíveis aplicações.
Atualmente, usinas a carvão operam sob a limitação da eficiência de Carnot, com taxa de conversão em torno de 45%. Esse patamar mantém alto o consumo de carvão por unidade de energia gerada e dificulta a redução das emissões. Diante disso, o estudo aponta a necessidade de rever o modelo tradicional e avançar em tecnologias com menor impacto ambiental.
A proposta da equipe altera o princípio da geração a carvão. Em vez da combustão, o processo utiliza oxidação eletroquímica por meio de uma membrana, convertendo o carvão diretamente em eletricidade. Nesse sistema, o dióxido de carbono passa por etapas de transformação e mineralização dentro da própria célula, o que permite reduzir emissões e gerar subprodutos com valor econômico.
Desde 2018, o grupo desenvolve pesquisas voltadas à tecnologia ZC-DCFC, com foco em materiais de alto desempenho, análise de falhas mecânicas, ativação do combustível e ajustes na estrutura dos eletrodos.
Os resultados indicam um caminho para reduzir as emissões associadas ao uso do carvão e ampliar a eficiência do processo. O estudo também estabelece bases técnicas para o desenvolvimento de sistemas de geração com menor intensidade de carbono.