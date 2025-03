Chefe da junta de Mianmar anuncia eleições em dezembro ou janeiro

O chefe da junta militar de Mianmar anunciou eleições em dezembro ou janeiro, a primeira votação desde o golpe que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi em fevereiro de 2021, informou a mídia estatal neste sábado (8).

"Planejamos realizar eleições em dezembro de 2025 (...) ou janeiro de 2026", disse o general Min Aung Hlaing, citado no Global New Light of Myanmar neste sábado.

O exército birmanês tomou o poder no país em fevereiro de 2021, alegando, sem provas, fraude eleitoral nas eleições de 2020, que foram vencidas de forma esmagadora pela Liga Nacional para a Democracia, da vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi.

A junta então lançou uma repressão sangrenta contra qualquer dissidência. Enquanto os combates se alastravam pelo país, os militares adiaram repetidamente as eleições que, segundo a oposição, não poderiam ser realizadas de forma livre e justa.

Potências ocidentais e grupos de direitos humanos já classificaram qualquer plano de eleições como uma farsa, já que nenhuma oposição real é permitida em um país dividido por uma multidão de grupos armados.