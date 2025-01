Cazaquistão afirma acordos para construir sua primeira usina nuclear

O primeiro-ministro do Cazaquistão, Olzhas Bektenov, anunciou nesta terça-feira, 28, que o país está prestes a avançar na construção de sua primeira usina nuclear. Além disso, revelou que a possível localização de uma segunda usina já está sendo estudada.

“Em breve assinaremos os acordos necessários para construir a primeira usina nuclear na região de Almaty (no sul do país)”, declarou Bektenov durante uma reunião do Gabinete de Ministros com o presidente Kassym-Jomart Tokayev.

Bektenov também afirmou que o processo de estudo da localização para a segunda usina nuclear está em fase final. Esses projetos fazem parte de um plano mais amplo de diversificação energética no país.

No início deste mês, Tokayev sinalizou que não descarta a construção de uma terceira usina nuclear. Ele defendeu que o Cazaquistão deve se posicionar como um país comprometido com a energia nuclear, destacando que o setor tem um “grande futuro”.

Apoio popular e contexto histórico

Em outubro do ano passado, um referendo nacional mostrou que 70% dos eleitores apoiam a construção de usinas nucleares no país. Esse apoio ocorre apesar do histórico controverso do Cazaquistão com energia nuclear, já que o país abrigava, durante a época soviética, um polígono de testes nucleares. Esses testes deixaram sérias consequências para a saúde da população e o meio ambiente.

Segundo dados do Ministério da Energia do Cazaquistão, 66% da eletricidade do país ainda é gerada por usinas termelétricas, que utilizam carvão como principal fonte de combustível. A transição para a energia nuclear é vista como um passo estratégico para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.