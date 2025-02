Canadá quer coalizão com a Europa para enfrentar tarifas de Trump

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, disse na segunda-feira, 24, que está trabalhando para criar uma “coalizão” com os países europeus para apresentar uma frente comum contra a ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Joly, que está em viagem por Europa e África há mais de uma semana, disse em uma teleconferência com a imprensa canadense que essa coalizão precisa ser "capaz de lidar com a imprevisibilidade do presidente Trump”.

“É importante que os aliados sob essa ameaça trabalhem juntos e como uma coalizão com os mesmos tipos de contramedidas para responder às tarifas”, afirmou.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá acrescentou que por isso, nos últimos 10 dias, teve compromissos em Paris, Munique e Bruxelas. A viagem, que também incluiu agenda em Johannesburgo, na África do Sul, para participar da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20, será concluída na terça-feira na capital britânica.

As observações de Joly foram feitas no mesmo dia em que Trump insistiu que as tarifas de 25% que pretende aplicar sobre seus dois principais parceiros comerciais, Canadá e México, “estão indo adiante”.

As taxas, instituídas no início de fevereiro, estão suspensas até 4 de março.

“As tarifas estão em andamento, conforme planejado”, declarou Trump em uma entrevista coletiva em Washington.

O Canadá advertiu que as tarifas causarão uma crise econômica na América do Norte, com a destruição de dezenas de milhares de empregos em todos os países envolvidos.