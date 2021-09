BTS discursa na Assembleia da ONU e pede desenvolvimento sustentável

O grupo pop sul-coreano BTS, que virou fenômeno da indústria musical nos últimos anos, foi convidado a discursar e se apresentar na Assembleia Geral da ONU nesta segunda-feira, 20.

Os membros da banda participaram de painel sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 17 frentes de desenvolvimento que abordam temas como erradicação da pobreza, combate à fome, combate às mudanças climáticas e preservação ambiental, entre outros.

Na fala, os artistas do BTS também disseram que todos os sete membros se vacinaram contra a covid-19 e pediram aos jovens que se vacinem. "Muitos de vocês têm se perguntado se nós nos vacinamos e eu vou usar essa oportunidade para dizer que, sim, todos os sete", disse J-Hope, um dos integrantes.

Os artistas, que já haviam participado de eventos anteriores da ONU, foram convidados pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, a participar da Assembleia como enviados especiais para "gerações futuras e cultura".

O BTS também gravou um vídeo da música "Permission to Dance" no prédio da ONU, em Nova York, e o clipe foi divulgado nesta manhã pelos canais oficiais da organização (veja abaixo).

"We thought the world has stopped, but it continues to move forward. Every choice we make is the beginning of change."

-- @BTS_twt came to UNHQ to support action for the #GlobalGoals & a better world for everyone.

