Brasil tem gasolina mais barata que o Canadá e mais cara que Venezuela

O Brasil está classificado com o 65° país com o litro de gasolina mais barato. O dado é do ranking mundial divulgado pela Global Petrol Prices e também classifica a Líbia com o menor preço e Hong Kong com o maior.
Segundo a listagem, no Brasil o preço médio do litro de gasolina é de US$ 1,273, que equivale a aproximadamente R$ 6,56.
Os dados podem ser influenciados pela variação de preços influenciada pela política tributária adotada em cada país ou pela produção de petróleo em território nacional.
O que influencia o preço da gasolina?
Conflitos políticos tendem a pressionar os preços de insumos quando eles são produzidos ou exportados por um dos países envolvidos.
Nesta terça-feira, 8, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a proposta do Paquistão em suspender os ataques contra o Irã por duas semanas. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.
A tensão entre os países pressiona os preços dos combustíveis por afetar o volume de compras no mercado internacional e as rotas de transporte, como o Estreito de Ormuz.
Preço do combustível no Brasil
No Brasil, os preços da gasolina e do diesel são influenciados diretamente por três impostos:
- ICMS (estadual): um dos maiores componentes, com alíquotas definidas pelos estados;
- PIS/Pasep e Cofins (federais): contribuições aplicadas sobre a venda de combustíveis;
- Cide (federal): contribuição específica sobre combustíveis, atualmente com impacto menor.
Em março, devido às instabilidades no preço do petróleo causadas por conflitos externos fez com que o governo federal optasse por não cobrar impostos para evitar desabastecimento nos postos.
A isenção também foi uma forma de contornar as ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros.
Na ocasião, o Ministério da Fazenda também pressionou os estados para redução do ICMS.
Irã está entre os países com menor preço da gasolina
Ainda assim, o Irã consegue manter os preços baixos para venda de gasolina no país.
Atrás apenas da Líbia, o país possui um dos menores valores por litro, de US$ 0,029.
Outro país que integra o grupo é a Venezuela, que também foi alvo de ataques americanos no começo do ano.
Segundo o levantamento, os três menores preços são:
- Líbia - US$ 0,023
- Irã - US$ 0,029
- Venezuela - US$ 0,035
Ásia, África e Europa lideram com maiores preços
O ranking dos maiores preços por litro é composto por países da Ásia, África Oriental e Europa.
Entre Hong Kong, o primeiro colocado, e Malawi, que está em segundo lugar, o custo quase duplica.
A diferença entre o país africano e a Holanda é menor, de aproximadamente US$ 0,12.
- Hong Kong - US$ 4,106
- Malawi - US$ 2,858
- Holanda - US$ 2,736
A Holanda é o país europeu com o maior valor por litro de gasolina e ocupa a terceira posição entre os preços mais caros averiguados no levantamento.
Confira o ranking completo
- Líbia: US$ 0,023
- Irã: US$ 0,029
- Venezuela: US$ 0,035
- Angola: US$ 0,327
- Kuwait: US$ 0,339
- Argélia: US$ 0,353
- Turcomenistão: US$ 0,428
- Egito: US$ 0,440
- Cazaquistão: US$ 0,514
- Catar: US$ 0,563
- Arábia Saudita: US$ 0,621
- Bahrein: US$ 0,622
- Omã: US$ 0,622
- Iraque: US$ 0,649
- Butão: US$ 0,676
- Sudão: US$ 0,7
- Indonésia: US$ 0,731
- Equador: US$ 0,763
- Rússia: US$ 0,828
- Etiópia: US$ 0,842
- Síria: US$ 0,855
- Tunísia: US$ 0,862
- Níger: US$ 0,875
- Belarus: US$ 0,888
- Emirados Árabes: US$ 0,893
- Guiana: US$ 0,91
- Nigéria: US$ 0,916
- Quirguistão: US$ 0,926
- Vietnã: US$ 0,94
- Paraguai: US$ 0,949
- Afeganistão: US$ 0,954
- Malásia: US$ 0,956
- Bangladesh: US$ 0,979
- Bolívia: US$ 1,008
- Maldivas: US$ 1,035
- Gabão: US$ 1,040
- Lesoto: US$ 1,052
- Taiwan: US$ 1,061
- República Democrática do Congo: US$ 1,068
- Uzbequistão: US$ 1,078
- Índia: US$ 1,083
- Libéria: US$ 1,090
- Colômbia: US$ 1,093
- Tanzânia: US$ 1,107
- Japão: US$ 1,125
- Haiti: US$ 1,128
- El Salvador: US$ 1,135
- Suazilândia: US$ 1,139
- Estados Unidos: US$ 1,141
- Trinidad e Tobago: US$ 1,142
- Panamá: US$ 1,145
- Paquistão: US$ 1,15
- Madagascar: US$ 1,173
- África do Sul: US$ 1,175
- Togo: US$ 1,192
- Líbano: US$ 1,209
- Curaçao: US$ 1,209
- Porto Rico: US$ 1,209
- Benin: US$ 1,218
- Nepal: US$ 1,229
- Granada: US$ 1,236
- Aruba: US$ 1,240
- Ilhas Maurício: US$ 1,240
- Honduras: US$ 1,246
- Brasil: US$ 1,273
- Geórgia: US$ 1,286
- Namíbia: US$ 1,293
- Suriname: US$ 1,293
- Cuba: US$ 1,295
- Santa Lúcia: US$ 1,302
- Gana: US$ 1,305
- Moçambique: US$ 1,307
- Fiji: US$ 1,310
- Jamaica: US$ 1,32
- Armênia: US$ 1,326
- China: US$ 1,334
- Nicarágua: US$ 1,334
- República Dominicana: US$ 1,341
- Burundi: US$ 1,350
- Cabo Verde: US$ 1,351
- Ruanda: US$ 1,362
- Quênia: US$ 1,363
- Costa Rica: US$ 1,363
- Mongólia: US$ 1,372
- Coreia do Sul: US$ 1,383
- Guatemala: US$ 1,402
- Turquia: US$ 1,408
- Canadá: US$ 1,418
- Zambia: US$ 1,421
- Uganda: US$ 1,422
- Costa do Marfim: US$ 1,437
- Seychelles: US$ 1,441
- Sri Lanka: US$ 1,443
- Bahamas: US$ 1,465
- Camarões: US$ 1,468
- Burkina Faso: US$ 1,49
- Chile: US$ 1,527
- Argentina: US$ 1,532
- Dominica: US$ 1,532
- Mali: US$ 1,534
- Ilhas Cayman: US$ 1,535
- Camboja: US$ 1,546
- Malta: US$ 1,548
- México: US$ 1,55
- Birmânia: US$ 1,568
- Macedônia: US$ 1,575
- Bósnia: US$ 1,577
- Austrália: US$ 1,587
- Filipinas: US$ 1,588
- Peru: US$ 1,595
- Tailândia: US$ 1,6
- Senegal: US$ 1,613
- Serra Leoa: US$ 1,626
- Bulgária: US$ 1,634
- Marrocos: US$ 1,647
- Ucrânia: US$ 1,673
- Moldávia: US$ 1,691
- Jordânia: US$ 1,693
- Eslováquia: US$ 1,769
- Laos: US$ 1,779
- Espanha: US$ 1,786
- Hungria: US$ 1,789
- San Marino: US$ 1,797
- Montenegro: US$ 1,802
- Croácia: US$ 1,808
- Belize: US$ 1,809
- Andorra: US$ 1,812
- Islândia: US$ 1,824
- Chipre: US$ 1,83
- República Centro-Africana: US$ 1,835
- Sérvia: US$ 1,851
- Wallis e Futuna: US$ 1,853
- Eslovênia: US$ 1,867
- Nova Zelândia: US$ 1,879
- Barbados: US$ 1,884
- Uruguai: US$ 1,892
- Polônia: US$ 1,917
- República Checa: US$ 1,922
- Reino Unido: US$ 1,968
- Lituânia: US$ 1,993
- Itália: US$ 2,024
- Luxemburgo: US$ 2,031
- Suécia: US$ 2,033
- Letônia: US$ 2,04
- Estônia: US$ 2,125
- Romênia: US$ 2,129
- Zimbábue: US$ 2,170
- Áustria: US$ 2,171
- Irlanda: US$ 2,178
- Mônaco: US$ 2,185
- Bélgica: US$ 2,207
- Portugal: US$ 2,215
- Mayotte: US$ 2,276
- França: US$ 2,277
- Israel: US$ 2,303
- Suíça: US$ 2,329
- Finlândia: US$ 2,334
- Noruega: US$ 2,361
- Grécia: US$ 2,364
- Albânia: US$ 2,39
- Liechtenstein: US$ 2,414
- Alemanha: US$ 2,422
- Singapura: US$ 2,545
- Dinamarca: US$ 2,663
- Holanda: US$ 2,736
- Malawi: US$ 2,858
- Hong Kong: US$ 4,106