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Brasil tem gasolina mais barata que o Canadá e mais cara que Venezuela

Ranking global classifica Líbia com menor preço (US$ 0,023) e Hong Kong com maior (US$ 4,106)

Brasil ocupa o 65º lugar com valor médio de US$ 1,273 por litro (Scott Olson/AFP)

Brasil ocupa o 65º lugar com valor médio de US$ 1,273 por litro (Scott Olson/AFP)

Gabriela Pessanha

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10h03.

O Brasil está classificado com o 65° país com o litro de gasolina mais barato. O dado é do ranking mundial divulgado pela Global Petrol Prices e também classifica a Líbia com o menor preço e Hong Kong com o maior.

Segundo a listagem, no Brasil o preço médio do litro de gasolina é de US$ 1,273, que equivale a aproximadamente R$ 6,56.

Os dados podem ser influenciados pela variação de preços influenciada pela política tributária adotada em cada país ou pela produção de petróleo em território nacional.

O que influencia o preço da gasolina?

Conflitos políticos tendem a pressionar os preços de insumos quando eles são produzidos ou exportados por um dos países envolvidos.

Nesta terça-feira, 8, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a proposta do Paquistão em suspender os ataques contra o Irã por duas semanas. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.

A tensão entre os países pressiona os preços dos combustíveis por afetar o volume de compras no mercado internacional e as rotas de transporte, como o Estreito de Ormuz.

Preço do combustível no Brasil

No Brasil, os preços da gasolina e do diesel são influenciados diretamente por três impostos:

  • ICMS (estadual): um dos maiores componentes, com alíquotas definidas pelos estados;
  • PIS/Pasep e Cofins (federais): contribuições aplicadas sobre a venda de combustíveis;
  • Cide (federal): contribuição específica sobre combustíveis, atualmente com impacto menor.

Em março, devido às instabilidades no preço do petróleo causadas por conflitos externos fez com que o governo federal optasse por não cobrar impostos para evitar desabastecimento nos postos.

A isenção também foi uma forma de contornar as ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros.

Na ocasião, o Ministério da Fazenda também pressionou os estados para redução do ICMS.

Irã está entre os países com menor preço da gasolina

Ainda assim, o Irã consegue manter os preços baixos para venda de gasolina no país.

Atrás apenas da Líbia, o país possui um dos menores valores por litro, de US$ 0,029.

Outro país que integra o grupo é a Venezuela, que também foi alvo de ataques americanos no começo do ano.

Segundo o levantamento, os três menores preços são:
  • Líbia - US$ 0,023
  • Irã - US$ 0,029
  • Venezuela - US$ 0,035

Ásia, África e Europa lideram com maiores preços

O ranking dos maiores preços por litro é composto por países da Ásia, África Oriental e Europa.

Entre Hong Kong, o primeiro colocado, e Malawi, que está em segundo lugar, o custo quase duplica.

A diferença entre o país africano e a Holanda é menor, de aproximadamente US$ 0,12.

  • Hong Kong - US$ 4,106
  • Malawi - US$ 2,858
  • Holanda - US$ 2,736

A Holanda é o país europeu com o maior valor por litro de gasolina e ocupa a terceira posição entre os preços mais caros averiguados no levantamento.

Confira o ranking completo

  1. Líbia: US$ 0,023
  2. Irã: US$ 0,029
  3. Venezuela: US$ 0,035
  4. Angola: US$ 0,327
  5. Kuwait: US$ 0,339
  6. Argélia: US$ 0,353
  7. Turcomenistão: US$ 0,428
  8. Egito: US$ 0,440
  9. Cazaquistão: US$ 0,514
  10. Catar: US$ 0,563
  11. Arábia Saudita: US$ 0,621
  12. Bahrein: US$ 0,622
  13. Omã: US$ 0,622
  14. Iraque: US$ 0,649
  15. Butão: US$ 0,676
  16. Sudão: US$ 0,7
  17. Indonésia: US$ 0,731
  18. Equador: US$ 0,763
  19. Rússia: US$ 0,828
  20. Etiópia: US$ 0,842
  21. Síria: US$ 0,855
  22. Tunísia: US$ 0,862
  23. Níger: US$ 0,875
  24. Belarus: US$ 0,888
  25. Emirados Árabes: US$ 0,893
  26. Guiana: US$ 0,91
  27. Nigéria: US$ 0,916
  28. Quirguistão: US$ 0,926
  29. Vietnã: US$ 0,94
  30. Paraguai: US$ 0,949
  31. Afeganistão: US$ 0,954
  32. Malásia: US$ 0,956
  33. Bangladesh: US$ 0,979
  34. Bolívia: US$ 1,008
  35. Maldivas: US$ 1,035
  36. Gabão: US$ 1,040
  37. Lesoto: US$ 1,052
  38. Taiwan: US$ 1,061
  39. República Democrática do Congo: US$ 1,068
  40. Uzbequistão: US$ 1,078
  41. Índia: US$ 1,083
  42. Libéria: US$ 1,090
  43. Colômbia: US$ 1,093
  44. Tanzânia: US$ 1,107
  45. Japão: US$ 1,125
  46. Haiti: US$ 1,128
  47. El Salvador: US$ 1,135
  48. Suazilândia: US$ 1,139
  49. Estados Unidos: US$ 1,141
  50. Trinidad e Tobago: US$ 1,142
  51. Panamá: US$ 1,145
  52. Paquistão: US$ 1,15
  53. Madagascar: US$ 1,173
  54. África do Sul: US$ 1,175
  55. Togo: US$ 1,192
  56. Líbano: US$ 1,209
  57. Curaçao: US$ 1,209
  58. Porto Rico: US$ 1,209
  59. Benin: US$ 1,218
  60. Nepal: US$ 1,229
  61. Granada: US$ 1,236
  62. Aruba: US$ 1,240
  63. Ilhas Maurício: US$ 1,240
  64. Honduras: US$ 1,246
  65. Brasil: US$ 1,273
  66. Geórgia: US$ 1,286
  67. Namíbia: US$ 1,293
  68. Suriname: US$ 1,293
  69. Cuba: US$ 1,295
  70. Santa Lúcia: US$ 1,302
  71. Gana: US$ 1,305
  72. Moçambique: US$ 1,307
  73. Fiji: US$ 1,310
  74. Jamaica: US$ 1,32
  75. Armênia: US$ 1,326
  76. China: US$ 1,334
  77. Nicarágua: US$ 1,334
  78. República Dominicana: US$ 1,341
  79. Burundi: US$ 1,350
  80. Cabo Verde: US$ 1,351
  81. Ruanda: US$ 1,362
  82. Quênia: US$ 1,363
  83. Costa Rica: US$ 1,363
  84. Mongólia: US$ 1,372
  85. Coreia do Sul: US$ 1,383
  86. Guatemala: US$ 1,402
  87. Turquia: US$ 1,408
  88. Canadá: US$ 1,418
  89. Zambia: US$ 1,421
  90. Uganda: US$ 1,422
  91. Costa do Marfim: US$ 1,437
  92. Seychelles: US$ 1,441
  93. Sri Lanka: US$ 1,443
  94. Bahamas: US$ 1,465
  95. Camarões: US$ 1,468
  96. Burkina Faso: US$ 1,49
  97. Chile: US$ 1,527
  98. Argentina: US$ 1,532
  99. Dominica: US$ 1,532
  100. Mali: US$ 1,534
  101. Ilhas Cayman: US$ 1,535
  102. Camboja: US$ 1,546
  103. Malta: US$ 1,548
  104. México: US$ 1,55
  105. Birmânia: US$ 1,568
  106. Macedônia: US$ 1,575
  107. Bósnia: US$ 1,577
  108. Austrália: US$ 1,587
  109. Filipinas: US$ 1,588
  110. Peru: US$ 1,595
  111. Tailândia: US$ 1,6
  112. Senegal: US$ 1,613
  113. Serra Leoa: US$ 1,626
  114. Bulgária: US$ 1,634
  115. Marrocos: US$ 1,647
  116. Ucrânia: US$ 1,673
  117. Moldávia: US$ 1,691
  118. Jordânia: US$ 1,693
  119. Eslováquia: US$ 1,769
  120. Laos: US$ 1,779
  121. Espanha: US$ 1,786
  122. Hungria: US$ 1,789
  123. San Marino: US$ 1,797
  124. Montenegro: US$ 1,802
  125. Croácia: US$ 1,808
  126. Belize: US$ 1,809
  127. Andorra: US$ 1,812
  128. Islândia: US$ 1,824
  129. Chipre: US$ 1,83
  130. República Centro-Africana: US$ 1,835
  131. Sérvia: US$ 1,851
  132. Wallis e Futuna: US$ 1,853
  133. Eslovênia: US$ 1,867
  134. Nova Zelândia: US$ 1,879
  135. Barbados: US$ 1,884
  136. Uruguai: US$ 1,892
  137. Polônia: US$ 1,917
  138. República Checa: US$ 1,922
  139. Reino Unido: US$ 1,968
  140. Lituânia: US$ 1,993
  141. Itália: US$ 2,024
  142. Luxemburgo: US$ 2,031
  143. Suécia: US$ 2,033
  144. Letônia: US$ 2,04
  145. Estônia: US$ 2,125
  146. Romênia: US$ 2,129
  147. Zimbábue: US$ 2,170
  148. Áustria: US$ 2,171
  149. Irlanda: US$ 2,178
  150. Mônaco: US$ 2,185
  151. Bélgica: US$ 2,207
  152. Portugal: US$ 2,215
  153. Mayotte: US$ 2,276
  154. França: US$ 2,277
  155. Israel: US$ 2,303
  156. Suíça: US$ 2,329
  157. Finlândia: US$ 2,334
  158. Noruega: US$ 2,361
  159. Grécia: US$ 2,364
  160. Albânia: US$ 2,39
  161. Liechtenstein: US$ 2,414
  162. Alemanha: US$ 2,422
  163. Singapura: US$ 2,545
  164. Dinamarca: US$ 2,663
  165. Holanda: US$ 2,736
  166. Malawi: US$ 2,858
  167. Hong Kong: US$ 4,106
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