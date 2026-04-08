Brasil tem gasolina mais barata que o Canadá e mais cara que Venezuela

O Brasil está classificado com o 65° país com o litro de gasolina mais barato. O dado é do ranking mundial divulgado pela Global Petrol Prices e também classifica a Líbia com o menor preço e Hong Kong com o maior.

Segundo a listagem, no Brasil o preço médio do litro de gasolina é de US$ 1,273, que equivale a aproximadamente R$ 6,56.

Os dados podem ser influenciados pela variação de preços influenciada pela política tributária adotada em cada país ou pela produção de petróleo em território nacional.

O que influencia o preço da gasolina?

Conflitos políticos tendem a pressionar os preços de insumos quando eles são produzidos ou exportados por um dos países envolvidos.

Nesta terça-feira, 8, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a proposta do Paquistão em suspender os ataques contra o Irã por duas semanas. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.

A tensão entre os países pressiona os preços dos combustíveis por afetar o volume de compras no mercado internacional e as rotas de transporte, como o Estreito de Ormuz.

Preço do combustível no Brasil

No Brasil, os preços da gasolina e do diesel são influenciados diretamente por três impostos:

ICMS (estadual): um dos maiores componentes, com alíquotas definidas pelos estados;

um dos maiores componentes, com alíquotas definidas pelos estados; PIS/Pasep e Cofins (federais): contribuições aplicadas sobre a venda de combustíveis;

contribuições aplicadas sobre a venda de combustíveis; Cide (federal): contribuição específica sobre combustíveis, atualmente com impacto menor.

Em março, devido às instabilidades no preço do petróleo causadas por conflitos externos fez com que o governo federal optasse por não cobrar impostos para evitar desabastecimento nos postos.

A isenção também foi uma forma de contornar as ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros.

Na ocasião, o Ministério da Fazenda também pressionou os estados para redução do ICMS.

Irã está entre os países com menor preço da gasolina

Ainda assim, o Irã consegue manter os preços baixos para venda de gasolina no país.

Atrás apenas da Líbia, o país possui um dos menores valores por litro, de US$ 0,029.

Outro país que integra o grupo é a Venezuela, que também foi alvo de ataques americanos no começo do ano.

Segundo o levantamento, os três menores preços são:

Líbia - US$ 0,023

US$ 0,023 Irã - US$ 0,029

US$ 0,029 Venezuela - US$ 0,035

Ásia, África e Europa lideram com maiores preços

O ranking dos maiores preços por litro é composto por países da Ásia, África Oriental e Europa.

Entre Hong Kong, o primeiro colocado, e Malawi, que está em segundo lugar, o custo quase duplica.

A diferença entre o país africano e a Holanda é menor, de aproximadamente US$ 0,12.

Hong Kong - US$ 4,106

US$ 4,106 Malawi - US$ 2,858

US$ 2,858 Holanda - US$ 2,736

A Holanda é o país europeu com o maior valor por litro de gasolina e ocupa a terceira posição entre os preços mais caros averiguados no levantamento.

Confira o ranking completo