Boris Johnson revela em livro que Elizabeth II teve câncer nos ossos

A rainha Elizabeth II descobriu um câncer nos ossos antes de morrer. A revelação consta no livro de memórias do ex-primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que chegará às lojas no próximo dia 10. Segundo o jornal britânico Daily Mail, para o qual o político escreve, Boris relembrou, no livro, os últimos dias do monarca em Balmoral, na Escócia.

“Eu sabia há um ano ou mais que ela tinha um tipo de câncer ósseo, e seus médicos estavam preocupados que a qualquer momento ela pudesse entrar em declínio acentuado”, diz um trecho do livro.

Segundo a CNN, o Palácio de Buckingham tem uma política de não comentar livros lançados sobre a família real e, por isso, não confirmou ou negou as afirmações de Johnson.

Elizabeth foi a monarca mais longeva da história da realeza britânica, ocupando seu lugar no trono por 70 anos. Segundo Edward Young, secretário particular da monarca, ela teria morrido “com muita paz, enquanto dormia. Apagou-se. Devido à sua idade avançada. Ela não poderia saber de nada. Sem dor”.

O texto foi revelado com exclusividade por Robert Hardman, um dos poucos autores especializados na família real britânica que pode ser levado a sério, pelo conhecimento e rigor que demonstrou ao longo de três décadas. Ele participa regularmente de todos os programas especiais que a BBC dedica aos eventos e cerimônias em torno da Casa de Windsor.

Hardman publica uma biografia não autorizada do novo monarca britânico e o relato do primeiro ano da nova era carolíngia. O texto inclui a história da morte de Elizabeth II no Castelo de Balmoral (Escócia) e as horas que se seguiram. Alguns fragmentos já foram publicados pelo jornal Daily Mail.