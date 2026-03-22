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Bolívia vai às urnas para eleger governadores e prefeitos

Mais de 7,4 milhões de eleitores foram convocados para escolher nove governadores, 335 prefeitos e mais de 5 mil representantes regionais e municipais

Eleitores participam da votação regional na Bolívia, que escolhe governadores, prefeitos e representantes locais neste domingo (foto/Getty Images)

Eleitores participam da votação regional na Bolívia, que escolhe governadores, prefeitos e representantes locais neste domingo (foto/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 10h55.

Última atualização em 22 de março de 2026 às 10h58.

A Bolívia iniciou neste domingo, 22, a votação das eleições regionais que vão definir os ocupantes de nove governos departamentais e 335 prefeituras em todo o país. Mais de 7,4 milhões de eleitores estão habilitados a participar da jornada.

Além dos governadores e prefeitos, os bolivianos também escolhem mais de 5 mil representantes para as assembleias legislativas departamentais e os conselhos municipais.

As seções eleitorais abriram às 8h no horário local, 9h em Brasília, e devem funcionar por oito horas, até as 16h locais, 17h em Brasília. A expectativa é que os resultados preliminares para a disputa de governadores e das prefeituras das dez principais capitais comecem a ser divulgados a partir das 21h locais, 22h em Brasília.

Na abertura da votação, o presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, Gustavo Ávila, afirmou que a Bolívia continua apostando na democracia como instrumento legítimo para resolver divergências e projetar as aspirações da sociedade.

Ávila também agradeceu a presença de missões de observação nacionais e internacionais. Entre elas está a da Organização dos Estados Americanos, formada por 25 especialistas de 14 nacionalidades e chefiada por Cindy Quesada, ex-ministra da Condição da Mulher da Costa Rica.

Pelas regras eleitorais, nas disputas para as prefeituras vence o candidato que obtiver maioria simples, ainda que a diferença seja de apenas um voto. Já para os governos departamentais, será eleito no primeiro turno o candidato que alcançar 50% mais um dos votos válidos ou, alternativamente, ao menos 40%, com vantagem mínima de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado.

Caso essas condições não sejam atendidas, a eleição para governador será decidida em segundo turno, previsto para meados de abril.

O presidente do TSE afirmou ainda que, depois da conclusão do processo e da entrega das credenciais aos eleitos, o tribunal pretende apresentar um projeto de reforma da legislação eleitoral. Segundo ele, a norma em vigor, datada de 2010, já não responde às novas realidades do sistema político e eleitoral do país.

Segundo Ávila, o compromisso do órgão é impulsionar uma mudança que atualize as regras, torne o processo mais claro e mais compatível com a dinâmica democrática atual. A expectativa, disse ele, é que esta seja a última eleição realizada sob o marco normativo vigente.

A votação também servirá como teste político para o presidente Rodrigo Paz, quatro meses após sua posse, em meio a novas alianças e ao rompimento com o vice-presidente, Edmand Lara, hoje alinhado a uma coalizão opositora.

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