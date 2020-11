Bilionários arrecadaram mais para campanha eleitoral de Biden

Investidores bilionários e magnatas do ramo de entretenimento estão entre os grandes nomes de Wall Street, Hollywood e Vale do Silício que deram gás à arrecadação recorde de doações políticas para Joe Biden.

Tony James, vice-presidente do Blackstone Group; Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn; e o produtor de cinema Haim Saban, que também tem cidadania israelense, são alguns dos principais doadores da lista divulgada pela campanha de Biden na noite de sábado.

Foram listados 724 indivíduos e 93 casais que trouxeram pelo menos US$ 100.000 para a campanha e seus comitês conjuntos de arrecadação de fundos. Um deles, o Biden Victory Fund, pode aceitar doações de até US$ 827.800.

Os voluntários levantaram pelo menos US$ 81,7 milhões, embora a quantia real provavelmente seja muito maior.

Outras figuras carimbadas de Wall Street também arrecadaram dinheiro para Biden: Blair Effron, cofundador da Centerview Partners; Deven Parekh, diretor-gerente da Insight Partners; e Roger Altman, fundador da Evercore, que organizou um evento virtual de arrecadação de fundos para o candidato democrata à Casa Branca em 14 de outubro.

O vice-presidente do conselho do Morgan Stanley, Tom Nides; Eric Mindich, fundador da Eton Park Capital Management; Alan Patricof, investidor da Greycroft Partners; e o gestor de fundos de hedge Orin Kramer também passaram o chapéu para Biden.

Quantia recorde

Os investidores de venture capital Ron Conway, fundador da SV Angel, e Brook Byers, cofundador da Kleiner Perkins Caufield & Byers, estão entre os personagens do Vale do Silício que levantaram dinheiro para o ex-vice-presidente.

No setor de entretenimento, Biden contou com voluntários como Donna Langley, presidente da Universal Filmed Entertainment Group; Bela Bajaria, chefe global de televisão da Netflix; e o fundador da Quibi, Jeffrey Katzenberg.

Biden bateu recordes mensais consecutivos de arrecadação em agosto e setembro. O Comitê Nacional Democrata levantou US$ 1,3 bilhão desde que ele foi escolhido como candidato do partido. Trump prefere não divulgar os nomes de seus principais voluntários, que levantaram US$ 984 milhões no mesmo período para a reeleição do presidente.

Alguns dos principais voluntários apoiaram a candidata a vice de Biden, a senadora Kamala Harris, quando ela tentava disputar como cabeça de chapa em 2019. O cofundador da Siris Capital Group, Frank Baker, e sua esposa Laura Day; a produtora de televisão Dayna Bochco e a vice-governadora da Califórnia, Eleni Kounalakis, arrecadaram dinheiro para a campanha de Harris nas eleições primárias do partido.

Entre os que disputaram com Biden a nomeação, os senadores Cory Booker, de New Jersey, e Amy Klobuchar, de Minnesota, além do ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg, entraram na lista de grandes arrecadadores de Biden. A senadora Elizabeth Warren foi coanfitriã de um evento de arrecadação de fundos juntamente com Biden que captou US$ 6 milhões em junho, mas não entrou na lista.